Gemeente Veendam sluit pand na ontdekken hennepkwekerij

VEENDAM – De gemeente Veendam heeft een woning aan de Torenstraat in de gemeente gesloten voor 6 maanden. In dit pand is door de politie een hennepkwekerij ontdekt en ontruimd. In totaal gaat het om ruim 286 planten.

Veiligheid

Burgemeester Berry Link heeft het pand gesloten door het Damoclesbeleid toe te passen. Het sluiten van een pand op grond van de Opiumwet en het Damoclesbeleid is een bestuursrechtelijke maatregel. De burgemeester kan hiermee een pand sluiten wanneer er sprake is van handel of productie van drugs of als er meer drugs worden aangetroffen dan de voorraad die voor eigen gebruik aanwezig mag zijn. De maatregel kan naast de strafrechtelijke procedure van de politie en het openbaar ministerie worden opgelegd. Burgemeester Berry Link: “Hennepplantages, drugsproductie of handelshoeveelheden drugs zorgen voor een aantasting van het woon- en leefklimaat en van de sociale en/of fysieke veiligheid van inwoners. Het heeft een aanzuigende werking op criminele activiteiten en kunnen leiden tot onveilige situaties, zoals brandgevaar, explosiegevaar, waterschade of geweldsincidenten.”

Aanpak

De fysieke sluiting van een pand wordt door de gemeente op het pand kenbaar gemaakt door middel van zegels op de deur en het aanplakken van het besluit, maar ook door het ophangen van posters en het plaatsen van een makelaarsbord. Burgemeester Link: “Naast de zegels en het aanplakken van het besluit ontvangen omwonenden van de gesloten panden een flyer met informatie. Deze middelen maken onderdeel uit van een campagne om inwoners en pandeigenaren bewust te maken van de risico’s en te waarschuwen. Ook hopen we door het zichtbaar te maken, dat mensen sneller melding maken van een vermoeden van drugsproductie of -handel.”

Melden

Heeft u het vermoeden dat er een hennepkwekerij of drugslab in een pand of woning zit? Meld dit bij de politie via 0900-8844 of bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.

