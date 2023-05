DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

In de avond/nacht van zondag op maandag is tussen 21.30 en 6.30 uur aan de Otto-Hahn-Straße in de wijk Nödike in Meppen een witte Nissan aangereden. De veroorzaker is onbekend.

Zondag botsten tussen 14.50 en 15.00 uur op de kruising van de B70 met de Nödiker Straße/Teglinger Straße in Meppen twee auto’s tegen elkaar. Een 58 jarige bestuurster van een VW wou bij de verkeerslichten vanaf de B70 de Nödiker Straße in slaan. Een 72 jarige bestuurder van een Mercedes wou op hetzelfde kruispunt vanaf de Nödiker Straße links af de B70 richting Haren oprijden. Daarbij kwamen beide auto’s met elkaar in botsing. Er raakte niemand gewond. De schade wordt op 3.500 euro geschat. De politie verzoekt getuigen van de aanrijding zich te melden.

Gistermiddag om 14.25 uur is bij een ongeval op de Berßener Straße een 80 jarige fietsster lichtgewond geraakt. Zij zag een tegemoetkomende VW over het hoofd, toen zij met haar e-bike ter hoogte van de Stavener Straße de weg overstak. De 24 jarige bestuurder van de VW kwam met de schrik vrij. De schade wordt op 1.200 euro geschat.

Op de parkeerplaats bij een supermarkt aan de Lathener Straße in Meppen is vrijdag tussen 21.10 en 21.27 uur een grijze Mercedes aangereden. Over de veroorzaker is niets bekend.

Papenburg

Zaterdag is tussen 18.30 en 20.30 uur op de Deverweg een blauwe VW aangereden. De veroorzaker is doorgereden.

Haren

Bij een ongeval op de A31, ter hoogte van Haren, zijn gistermiddag rond één uur drie personen gewond geraakt. Een 44 jarige bestuurder van een Volvo reed op de linker rijbaan in noordelijke richting. De wagen werd over het hoofd gezien door de bestuurder van een Kia, die eveneens de linker rijbaan wou oprijden. Bij de daarop volgende aanrijding botsten beide wagens tegen de vangrail en kwamen op de rijbaan weer tot stilstand. Hierbij sloeg de Kia over de kop en bleef op het dak liggen. De 44 jarige bestuurder raakte zwaargewond. De 44 jarige bestuurder van de Volvo en zijn 14 jarige passagier raakten eveneens ernstig gewond. De schade wordt op 30.000 euro geschat. De weg is tot drie uur halfzijdig afgesloten geweest.

Neulehe

Gistermiddag is rond half vijf op de Neubörger Straße in Neulehe een auto, met daarachter een caravan in brand geraakt. De oorzaak was waarschijnlijk een defect aan de remmen. De bestuurder wist zich op tijd in veiligheid te brengen en raakte niet gewond. De caravan is volledig uitgebrand. Ook raakten twee bomen bij de brand beschadigd. De schade wordt op 9.000 euro geschat.