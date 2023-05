Ontdek Groningen op Wereldfietsdag

GRONINGEN – Op 3 juni vieren we Wereldfietsdag. Marketing Groningen grijpt deze gelegenheid aan om de fietsmaand te starten. In opdracht van de provincie Groningen zet Marketing Groningen zich in om de bekendheid van de recreatieve fietsroutes in Groningen te vergroten. Routebureau Groningen (www.routesingroningen.nl) en het knooppuntennetwerk worden hierbij in de schijnwerpers gezet, met als doel om de bestaande fietsroutes onder de aandacht te brengen.

De campagne heeft als doel om Groningers te inspireren om wat vaker de fiets te pakken en kennis te laten maken met de mooie fietsroutes in hun omgeving. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk Groningers op de fiets te krijgen en op de fiets te houden. Naar school, werk, sport en voor die ene boodschap naar de supermarkt.

Om de Groningers op de fiets te krijgen, worden verschillende fietsroutes onder de aandacht gebracht. Elke regio zal een mooie fietsroute in de buurt uitlichten, om de inwoners van de betreffende regio te motiveren om een route in hun eigen omgeving te fietsen.

3 juni Wereldfietsdag

Op 3 juni is het World Bicycle Day. Over de hele wereld wordt dan gevierd dat het fijn is om te fietsen. Marketing Groningen en de provincie Groningen vieren deze dag door tijdens Wereldfietsdag VVV’s en TIPS in de regio’s te voorzien van goodiebags, die uitgedeeld worden aan mensen die lekker op de fiets stappen. Kijk hier welke VVV’s en TIPS meedoen: www.visitgroningen.nl/nl/doen/fietsen/fietsmaand

Fietsen voor het goede doel

Doortrappen Groningen organiseert gedurende de hele maand juni een fietsstimuleringsactie om ook 60-plussers op de fiets te krijgen. Senioren in de provincie Groningen worden uitgedaagd om (het liefst samen met iemand anders) een fietstocht te maken in hun omgeving. Elke geregistreerde deelname zal bijdragen aan een goed doel. Bovendien maken deelnemers kans op een high tea.

Meer informatie is begin juni te vinden op www.doortrappengroningen.nl