Podcast 100 jaar Metting

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Bart Kruizinga nam, samen met Jan Metting en Oscar Bolsenbroek, een podcast over 100 jaar Metting in Bellingwolde op.

Het bedrijf van Metting in Bellingwolde bestaat 1 juni a.s. 100 jaar. Alle reden om hier uitgebreid bij stil te staan.

Het verhaal van Jan Metting, de derde generatie in het bedrijf, is via een podcast vastgelegd. Dat gebeurde een week geleden in de studio van Radio Westerwolde, waar Bart Kruizinga als interviewer de podcast op nam. Oscar Bolsenbroek verzorgde de techniek.