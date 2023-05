Demonstraties quilten en kantklossen bij expositie Kanaalst(r)eekjes

STADSKANAAL – Tot en met 11 juni 2023 is er in het Streekhistorisch Centrum te Stadskanaal de tentoonstelling Kanaalst(r)eekjes te zien. Er worden 25 quilts getoond die geïnspireerd zijn op gebouwen in de Kanaalstreek. De quilts zijn gemaakt door Jantje Kupers-De Roo en leden van de handwerkgroepen die zij leidt.

Op zondag 11 juni wordt de expositie feestelijk afgesloten met een middag waarop enkele maaksters ook hun technieken demonstreren. Ook zal er worden gekantklost.

Het is tevens de enige dag waarop de expositie ook nog in het weekend te zien is. De reguliere openingstijden zijn van dinsdag tot en met vrijdag van 13-17 uur.

Jantje Kupers-De Roo uit Stadskanaal geeft al jaren les in handwerktechnieken aan vele groepen in Zuidoost-Groningen. Veel bekendheid kreeg ze met haar quilts die gemaakt zijn van oud beddengoed dat vroeger in bedsteden werd gebruikt.

Voor deze nieuwe expositie kregen haar cursisten de opdracht om een of meerdere foto’s van bekende gebouwen in Stadskanaal in een quilt van 50 x 50 centimeter te verwerken. Dit gaat op een speciale manier: met een door Jantje zelf bedachte techniek wordt de afbeelding van de papieren achtergrond van de foto los geweekt. De zo ontstane dunne afbeelding op de overgebleven laag kan vervolgens in het textiel verwerkt worden. Door kleuren en patronen van de stoffen met de foto te combineren, ontstonden de meest fantasievolle nieuwe landschappen. Deze werken worden tentoongesteld in Huisje Manning, de expositieruimte van het Streekhistorisch Centrum. Bij de expositie is een catalogus gemaakt waarin alle quilts staan afgebeeld.

Locatie:

Streekhistorisch Centrum

Ceresstraat 2

9502 EA Stadskanaal

0599-612649

www.streekhistorischcentrum.nl

Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag

