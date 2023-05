SchuldHulpMaatje Stadskanaal neemt afscheid van Linda Hake, coördinator van het eerste uur

STADSKANAAL – Gisteravond nam het bestuur van SchuldHulpMaatje Stadskanaal afscheid van coördinator Linda Hake. Linda geeft per 1 juni officieel het stokje over aan haar opvolger Job Stevens. Linda was van meet af aan betrokken bij SchuldHulpMaatje Stadskanaal en heeft mede gezorgd voor de opstart van de organisatie.



“Wij bedanken Linda voor haar enorme betrokkenheid en tomeloze inzet. Jammer voor ons dat zij afscheid neemt. Gelukkig hebben we inmiddels een opvolger gevonden in Job en starten er binnenkort nog twee coördinatoren in spe met een opleiding.” Aldus voorzitter Henk Leenders.

Over SchuldHulpMaatje Stadskanaal



SchuldHulpMaatje Stadskanaal is gestart in 2021 en telt inmiddels 10 opgeleide maatjes. Bijna 25 inwoners van de gemeente Stadskanaal hebben hulp (gehad) van een maatje. Henk Leenders: “Wij zijn erg blij dat we inmiddels al veel mensen helpen. Maar dat mogen er best meer zijn. Daarom hebben we gesprekken met diverse organisaties zoals Lefier en Wedeka om zo ook meer bekendheid te krijgen bij de professionals die dicht bij het vuur zitten.”



Hulp nodig?

Heb je zelf geldzorgen. Of ken je iemand in je omgeving die wel wat steun kan gebruiken? Of behoefte heeft aan een luisterend oor? Aanmelden is heel eenvoudig: bel onze coördinator: 06 230 561 44 of stuur een e-mail sturen naar contact@stadskanaal.schuldhulpmaatje.nl. Wij nemen contact op om een afspraak te maken voor om kennis te maken.



Onze hulp is gratis en voor iedereen

Onze maatjes luisteren naar je, helpen overzicht te krijgen en steunen je. De maatjes zijn daar speciaal voor opgeleid. Alles wat wij doen is geheel vrijblijvend en kost niets.

Ingezonden