Drie dagen muziek en cultuur tijdens Pagefestival Stadskanaal

STADSKANAAL – Bökkers, Drukwerk, The Kik en Ralph de Jong zijn de hoofdacts op het Pagefestival, dat van vrijdag 16 tot en met zondag 18 juni plaatsvindt bij De Rode Loper in het Stadskanaalster Pagedal. De toegang tot het driedaagse festival is op zaterdag en zondag zoals altijd gratis. Voor het dubbelconcert van Bökkers en Drukwerk op de vrijdag is wel een toegangskaart vereist.

Het Pagefestival biedt drie dagen muziek, cultuur en heel veel heerlijk eten en drinken. Op twee podia vinden vele optredens plaats en zowel op het hoofdveld als in en om het pand van Scouting op het terrein zijn diverse culturele activiteiten.

Vrijdag

Het festival begint op vrijdag met twee grote namen uit de Nederlandse muziek op het hoofdpodium: Bökkers en Drukwerk. Bökkers brengen een set in onvervalst Achterhoeks, terwijl Harry Slinger en zijn band hun grootste hits en maatschappijkritische werken in plat Amsterdams ten gehore brengen. Het voorprogramma wordt verzorgd door Never been to Berlin en in de Grolsch Tent zijn optredens van Druiprek, Skroetbalg en de DJ’s Mandraq en Johan Schoterman.

Zaterdag

Klinkt het op vrijdag nog Amsterdams, op zaterdag is de tongval van de headliner The Kik onmiskenbaar Rotterdams. De band rond frontman Dave von Raven brak definitief door als huisband van De Wereld Draait Door en massa’s mensen kunnen Springlevend, Simone en Want er is Niemand woord voor woord meezingen. Op de nieuwste release Hertaalt Eurovisie neemt The Kik je mee langs Eurovisie Songfestival materiaal van jong tot oud. Dave von Raven hertaalde de nummers eigenhandig: origineel en briljant uitgevoerd, zoals alleen The Kik dat kan.

Een unieke show met gegarandeerde chaos van een hoog niveau, gelardeerd met een vette bak Haagse humor. Dat zijn De Kraaien. Harde beats, rauwe teksten, soms duister, dan weer hard, altijd recht door zee en met een knipoog. Haagser kan bijna niet. Na een verbluffende show tijdens de vorige editie, komen De Kraaien op herhaling. Maar nu op primetime. Prof. Nomad – inmiddels een oude bekende van het festival – speelt op zaterdag een swingende ABBA-tribute. Verder zijn er optredens van Baardvader, Blond and Blue, Surrounded, Fred Goverde, StAD, Bezerk, het Duitse Apollo Circus en DJ Blackberry.

Zondag

Op zondag is headliner Ralph de Jong. Hierover zei Harry Muskee ooit: “Ralph de Jongh speelt met overtuiging en een drive die je vandaag de dag niet veel meer ziet, gaat op in de muziek en bovenal is hij een jongeling die het aandurft nu eens niet te kiezen voor de easy way out.” En zo is het. Prof. Nomad geeft op zondag wederom acte de presence, deze keer met een tribute to David Bowie. Verder spelen op het hoofdpodium Rocket Chair en Acid Tongue. In de Grolsch Tent staan optredens van Hister – winnaar van het Grunneger Laidjesfestival – Joost Dijkema en Moan op het programma.

Cultuur

Tijdens het Pagefestival zijn er ook diverse culturele highlights. Wat te denken van straattheater door acrobatiekgroep Moda Doma en varend theaterspektakel Boat door compagnie Daad. Cursisten van de kunstwerkplaats De Pauw in Stadskanaal exposeren een selectie van hun werk in het Paleis der Schone Kunsten en Sjoerd Visser uit Sellingen presenteert gedichten in vogelhuisjes, verspreid over het festivalterrein.



Het Pagefestival vindt plaats op 16 juni vanaf 19.00 uur, zaterdag 17 juni vanaf 15.00 uur en zondag 18 juni vanaf 13.30 uur.. Kaarten voor de vrijdag via de website www.pagefestival.nl 21 euro en aan de kassa. De toegang tot het Pagefestival is op de zaterdag en zondag zoals gebruikelijk gratis.

Ingezonden