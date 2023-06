Vandaag in De Dag Vanmorgen

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 1 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

GRIJS WEER | MET KANS OP MOTREGEN

Er is vandaag een matige wind uit het noorden tot noordwesten in plaats van uit het noorden tot noordoosten. Dat maakt een groot verschil: gisteren bleef de bewolking bij de Wadden maar dat heeft zich uitgebreid en hooguit komen er vandaag enkele opklaringen voor. Bovendien is er kans op wat regen of motregen en dat is dan vooral vanochtend. De temperatuur is ook behoorlijk laag met een maximum rond 15 graden.

Vannacht en morgenochtend blijft het overwegend bewolkt en vannacht neemt de kans op een drup regen weer wat toe, morgenmiddag draait de wind bij naar het noordoosten en dan wordt het overwegend zonnig. Dat geeft direct een temperatuurs-stijging tot 20 á 21 graden.

Het weekend: zaterdag lijkt zonnig te worden met maxima van 21 of 22 graden, zondag zijn er zonnige perioden en een paar wolkenvelden en een maximumtemperatuur rond 20 graden. Na het weekend wordt het onzeker of de wind naar het noorden tot noordwesten draait of dat het een noordoosten- of oostenwind wordt. Dat is het zo’n verschil tussen 16 tot 20 graden met bewolking of 21 tot 25 graden met vrij veel zon.