IVN afdeling Westerwolde Oldambt organiseert Slootjesdag bij de Burcht van Wedde

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 2 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEER ZON | VOORLOPIG DROOG

Er is vanochtend nog vrij veel bewolking maar de wind gaat bij ons draaien naar het noordoosten en daardoor komen er uit het noorden en uit Duitsland ook al opklaringen. En vanmiddag zijn er mooie zonnige perioden en dan is er juist in de rest van het land nog vrij veel bewolking. De temperatuur kan door de zon vanmiddag behoorlijk oplopen en uitkomen op een maximum rond 19 graden. De wind wordt windkracht 3.

En wat wordt het dit weekend? Wel, morgen is er ook nog een noordoostenwind en daarmee is er morgen vrij veel zon te verwachten. Want de baan en de aanvoer van bewolking van zee is door zo’n noordoostenwind even afgesneden. Maximum morgen rond 21 graden en dus een prima dag, zondag is het opnieuw een graad of 19 en dan zou er wat meer bewolking uit het noorden kunnen komen.

En na dit weekend is er ook maar weinig verandering. Vaak is er wat zon, maar er zijn ook flinke stukken van de dag dat het bewolkt is. De middagtemperaturen bewegen zich tussen 16 en 20 graden, en het blijft ook zo goed als droog, zeer waarschijnlijk ook later in de volgende week.