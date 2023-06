RTV Westerwolde zendt rechtstreeks uit vanaf de Schutsemarkt in Nieuwe Pekela

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 3 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIG WEEKEND | VOORLOPIG GEEN REGEN

Een oost-noordoostenwind geeft vandaag mooi zonnig weer met af en toe een beetje bewolking of een paar stapelwolken. En door de zon wordt het net als gisteren een graad of 20, bij windkracht 2 tot 4 en een luchtvochtigheid vanmiddag rond 40%. Dat is behoorlijk droog en daarom zal het later in de avond ook redelijk snel afkoelen. De minimumtemperatuur voor vannacht is ongeveer 8 graden.

Morgen is het ’s ochtends ook nog zonnig maar in de middag en morgenavond komt er uit het noorden weer wat meer bewolking. Want dan is er een zwakke tot matige nóórdenwind. Maximum morgen 19 á 20 graden.

Maandag en dinsdag zijn er af en toe weer bewolkte perioden en dan moet de zon daar overdag eerst doorheen komen. Neerslag of regen komt er voorlopig niet: dat lijkt pas eind van volgende week of volgend week mogelijk. Tot die tijd is het vrij zonnig en de temperatuur houdt zich op rond de 20 graden, maar is eind van de week wat hoger.