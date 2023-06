Bij Aaltje op de thee; ‘Je bent altijd onderdeel van een groter geheel…’

SMEERLING – In maart 2020 startte het Aaltje-project, het verhaal van het in 1786 in Smeerling geboren meisje Aaltje Hoisingh. Dat gebeurde indertijd vanwege corona noodgedwongen virtueel. De destijds geplande aftrapbijeenkomst in Smeerling kon niet doorgaan. Maar jl. zaterdag (3 juni) was er alsnog een bijeenkomst in Gasterij Natuurlijk Smeerling: ‘Bij Aaltje op de thee’. Er kwamen 35 deelnemers uit de kring van nakomelingen van Aaltje, (oud)Smeerlingers, vrijwilligers die het project mee mogelijk maakten en vertegenwoordigers van steunende partnerorganisaties.



Project werd programma

Achterachterkleinkind van Aaltje, Hanne Wilzing, heette iedereen welkom en citeerde als opening filosoof Pius Mosima: ‘Je bent altijd een onderdeel van een groter geheel, van een gemeenschap’.

De deelnemers werden bijgepraat over hoe het project zich inmiddels ontwikkeld heeft tot een programma. Het boekje is bijna uitverkocht maar te lezen op de informatieve website www.aaltjesstee.nl, de Aaltje-wandeling werd al door heel wat mensen gelopen en verschillende scholen werken inmiddels met het lespakket. In de nieuwe Canon van Westerwolde wordt regelmatig gelinkt naar Aaltje.



Zangeres Josien Bakker

Josien Bakker vertolkte heel gevoelig en onroerend het lied ‘Smilke’ (Smeerling) over Aaltje die speelt met haar ‘tiddeltop’ (tol). Ook zong ze een bewerking in het Gronings van het lied ‘The Rose’ en een lied over haar liefde voor Westerwolde.



Aaltje en de grote geschiedenis

Historicus Geert Volders die, namens de Historische Vereniging Westerwolde, meewerkte aan het Aaltje-project plaatste het leven van het in 1786 geboren (half)weesmeisje in perspectief van de tijd waarin ze opgroeide namelijk tijdens de Bataafse Republiek. Aan de hand van voorbeelden als de Franse Revolutie, de Reformatie en de Smeerlinger markescheiding liet hij zien hoe van boven komende veranderingen doorwerken in het leven van gewone mensen.



Verwonderen en spelen

De laatste boerrichter van Smeerling Jan Huiges, eveneens betrokken bij het project, kreeg het eerste exemplaar van het speciaal ontworpen ‘Aaltje-kroeske’. En alle deelnemers kregen een Aaltje-jojo mee met als toelichting: ‘laten we naast alle ernst van het leven, net als het meisje Aaltje, ook een beetje kind blijven, ons verwonderen en blijven spelen’.

Ingezonden door Hanne Wilzing

Foto’s: Jannie Bos