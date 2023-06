SuperRods strijden om Gouden Helm Trofee tijdens derde serie int. NK Ovalracing in Ter Apel

TER APEL – Op zondag 11 juni is het alweer tijd voor de derde wedstrijd ovalracing uit een serie van zes meetellend voor het INT. NK Ovalracing in Ter Apel. De eerste twee wedstrijden waren een groot succes, volle deelnemersvelden in de diverse raceklasses en een volgepakt autosportstadion de Polderputten laat zien dat het ovalracen nog altijd niet aan populariteit heeft ingeboet. In zeven raceklasses wordt dit maal weer gestreden om de felbegeerde overwinning. Naast de SuperRods die strijden voor hun Gouden Helm Trofee staan ook de Junioren, Rookie Rods, BMW Cup, Standaard 2000, 2.0 Hotrods en de Bangerstox op het programma.

Junioren voeren faire strijd om NK titel

Na twee wedstrijddagen staan Cato Caspers uit Kampen en Keano Boes uit Vroomshoop precies gelijk in punten aantal in de tussenstand van het NK Ovalracing. Ook Brian Kuper uit Ter Apel doet gewoon volop mee in de strijd om de titel, hij heeft slechts een achterstand van twee punten op de leiders in het kampioenschap. Met twintig te behalen punten per manche en drie races op een wedstrijddag kan de ranglijst er heel snel anders uit zien. Ook al strijden de overige coureurs niet altijd mee om de overwinning, toch voeren zij ook mooie gevechten en doen zij veel race ervaring op. Zo staat Rick Feenstra uit Schoonoord momenteel op de vierde plaats, voor Zoé van Wieren uit Zwartemeer, Jonas Krüger uit Mönchengladbach en Dylano de Haan uit Stieltjeskanaal is momenteel zevende in het klassement.

Rookie Rods staan garant voor hete strijd

De Rookie Rods zijn de laatste jaren uitgegroeid tot een ware smaakmaker. In het grote deelnemersveld van deze instapklasse van het ovalracen, laat de regerend Nederlandskampioen, #1 Jesse van de Akker uit Nuland, zich weer volop voorin het veld gelden. Hij moest tijdens de races op Hemelvaartsdag de Gouden Helm titel laten aan Danny Bos en in het kampioenschap moet vd Akker de eerste positie delen met equipe Bos/Bontjer. Maar in deze goed gevulde raceklasse strijden er veel coureurs om een podiumplek, een race niet finishen door technisch malheur doet je al snel kelderen in het klassement. De derde positie wordt momenteel bezet door equipe Doddema/Trip. Vierde is Sven Schrik uit Emmen. Mike Wempe woonachtig in Spaarndam bezet momenteel de laatste positie van de top vijf, maar die complete top vijf zit op slechts veertien punten van elkaar.

Mazda RX8 aan de leiding in Standaard 2000 klassement

Er wordt fel gestreden om de winst in de Standaardklasse 2000. Grootste uitdagers van de leider in het kampioenschap met de Mazda RX 8, Iwan Heins uit Schoonoord, zijn equipe Schans/Groen uit Ter Apel en routinier Helmut Sonnenberg uit Duitsland. De voorsprong van Heins op beide concurrenten is inmiddels opgelopen tot 10 punten. De gebroeders Tom en Bas Brakels zullen moeten proberen aan te haken om aan het einde van het seizoen een podiumplek in de wacht te slepen. Hun achterstand op de nummer drie bedraagt tien punten. Michel van der Zwaag uit Ter Apel keerde afgelopen wedstrijd terug in de Standaard 2000, zijn nieuwe bolide had nog wat last van enkele kinderziektes en kon zodoende zich nog niet in de gevechten mengen.

Nieuwe leider in tussenstand van NK Kampioenschap van de BMW Cup

Rowan Huisman uit Schoonoord is de nieuwe leider in de tussenstand van de BMW Cup. Ging Erik Vrieze uit Oude Pekela na de eerste wedstrijd aan de leiding, Huisman wist het gat van zes punten de afgelopen wedstrijd te dichten en heeft nu een minimale voorsprong van twee punten in deze merken cup. Ook plek drie en vier volgen op zeer kleine achterstand. Zo staat equipe Roef Huisman/Thomas Veldkamp op slechts drie punten van de leider en volgt Norberth Horvath uit Weiteveen op slechts vijf punten. De coureurs zullen dus ongetwijfeld weer volop met elkaar de strijd aan gaan om te bepalen wie zich halverwege het seizoen de lijstaanvoerder mag noemen. Met maar liefst vijftien BMW’s aan de start tijdens de races op Hemelvaartsdag wordt ook komende zondag een vol deelnemersveld aan de start verwacht.

2.0 Hotrod

Met in de laatste drie weken wedstrijden op de circuits in Posterholt, Ter Apel en Venray is het 2.0 Hotrods seizoen vol op gang gekomen. Er wordt dan ook al door diverse coureurs met een schuin oog naar het eerste weekend van juli gekeken. Dan komen er zes coureurs vanuit Nederland en Duitsland in het Engelse Ipswich aan de start voor hun gedroomde WK finale tijdens het grootste ovalracing weekend van het jaar in het Verenigd Koninkrijk. Met twee opéénvolgende gewonnen finales lijkt #747 Marius Bert zijn vorm te pakken te hebben al voert hij momenteel nog niet de ranglijst aan. Christian Simon uit Bottrop heeft die koppositie namelijk momenteel in handen. In zijn eerste volledige seizoen wist hij op de eerste twee wedstrijddagen al een gat van 18 punten te slaan naar naaste belager Niek van den Akker uit Nuland. Op de derde positie in dit grote deelnemersveld is Gerton Boes uit Coevorden terug te vinden.

SuperRods strijden om Gouden Helm Troee

De brute Ford Escort met een Chevrolet V8 van Ad Monster uit Dordrecht, de old school VW Golf 1 van Jordy Lanting uit Jipsboertange, de prachtige VW Polo van Edward Jan Walsma uit Joure of de hagelnieuwe Opel Tigra van Reimon Bos uit Noord Sleen, de prachtige VW uitgerust met Diesel power van Danny Lubben uit Klazienaveen of de bloedsnelle Ford Focus met Honda krachtbron van Harm Veenstra uit Klazienaveen . De diversiteit van de SuperRods is geweldig om mee te maken en ook goed om te zien dat deze klasse de afgelopen tijd weer helemaal tot bloei is gekomen. Want wat is er mooier om met een zeer vrij reglement het best mogelijke concept uit te denken om als snelste rond te gaan op het ovale asfalt circuit. Het is deze keer de beurt aan deze heren om te gaan strijden om de Gouden Helm Trofee. Dat houdt in dat de coureurs gaan loten voor hun startpositie, vervolgens is in de tweede heat de startopstelling omgekeerd van die in de eerste race. Na de twee races zullen de behaalde punten worden opgeteld en pakt de coureur met de meest behaalde punten de Pole Position in de alles beslissende finale. Ook kijken we met een schuin oog naar het tussenklassement in deze klasse. Daarin is Reimon Bos de lijstaanvoerder van het INT. NK Ovalracing voor Danny Lubben en Helmut Sonnenberg. Harm Veenstra en Ad Monster staan met een gelijk aantal punten op positie vier en vijf in het klassement.

Bangerstox zorgen voor sensatie

Ook nu is de animo onder de Bangerstox coureurs wederom groot, met een zeer goed gevuld deelnemersveld worden drie heats gereden waarin het grote deelnemersveld wordt opgesplitst en elke coureur twee heats moet starten om vervolgens af te sluiten met de finale. In het NNO kampioenschap bij de Bangerstox gaat Daan van Dijk uit Hasselt momenteel aan de leiding. Siede Kempenaar uit Wetsens en Bram Keizer uit Noordbroek maken de top drie compleet.



De races zullen zondag 11 juni om 11.30 uur van start gaan, alle klasses komen drie keer aan de start. Spektakel en spanning zijn gegarandeerd bij de ovalraces in het autosportstadion De Polderputten in Ter Apel. Meer info over en tickets voor de wedstrijden zijn te vinden op www.ovalracing-terapel.nl of via de Facebook & Instagram pagina van NNO Ter Apel.

Autosportstadion “de Polderputten” Ter Apel (Hanetangerweg 5a)

Aanvang 11:30 uur tot ongeveer 18:00 uur

Ingezonden

Foto’s: Herman ten Broeke.