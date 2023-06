Terugblik zaterdag 3 juni: Geert Wilders brengt bezoek aan Ter Apel

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 4 juni, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

WEINIG VERANDERING | LATER MISSCHIEN EEN BUI

Het is ook vandaag een fraaie zonnige dag, met een paar stapelwolken en een beetje sluierbewolking. Het is pas vanavond en vannacht dat er van zee weer wat meer bewolking komt. De maximumtemperatuur is ook ongeveer dezelfde als die van gisteren met 20 tot 22 graden. Daarbij hebben we een zwakke tot matige wind uit noord tot noordoost en dat alles brengt ook vandaag een sterk drogend weertype met zich mee.

Vannacht daalt het naar een graad of 8 en dan is het deels bewolkt, maar veel bewolking zal morgen weer oplossen en ook morgen zijn er nog zonnige perioden. De temperatuur is morgen ook zo’n beetje hetzelfde als vandaag met zo’n 20 graden in de middag.

Dinsdag en woensdag wisselen zon en bewolking elkaar ook af en dan zal het vrijwel zeker nog droog blijven, maar eind van de week en volgend lijkt de kans op een bui langzaam toe te nemen. Want dan stijgt de temperatuur tot rond de 25 graden.