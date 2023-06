Aftellen naar Elkenain, Zicht op Westerwolde

WESTERWOLDE – Komend weekend is de theatrale expeditie Elkenain, Zicht op Westerwolde te beleven. Het is de eerste uitvoering van de stichting Gronings Vuur, die de komende jaren van gemeente naar gemeente door de provincie reist. Westerwolde bijt het spits af. ,,Het wordt een unieke belevenis”, voorspelt artistiek leider Gea Smidt.

Meer dan 70 toneelspelers, koorleden, muzikanten, kunstenaars, vertellers en dichters uit Westerwolde werken toe naar de apotheose van zaterdag en zondag. Op 10 en 11 juni staan de uitvoeringen van Elkenain, Zicht op Westerwolde op de agenda. Die zijn alleen dit weekend te zien. ,,Ga mee, want het wordt een unieke ervaring”, benadrukt Gea nogmaals.

Thema’s

,,Het gaat over leefbaarheid, over klimaatverandering, een blik op de toekomst, op de mens en op de geschiedenis”, somt ze een aantal hoofdingrediënten op. ,,Voor inwoners van Westerwolde is het een bijzondere expeditie omdat het zelfs voor hen nog verrassingen en nieuwe inzichten biedt. Het is een soort nieuwe kennismaking met je eigen gemeente. Voor bezoekers van buiten de gemeente is het hoe dan ook een mooie belevenis om te genieten van de verhalen en de mooie natuur die Westerwolde kent. Wanneer krijg je nou de kans om in 5 uren een nieuwe gemeente te leren kennen? Dat kan met deze expeditie. Dat is wat Elkenain, Zicht op Westerwolde zo uniek en mooi maakt.”

De theatrale expeditie start in Oudeschans en gaat via Blijham en Sellingen naar Ter Apel om vanaf daar weer terug te keren naar de startlocatie. De reis wordt per bus afgelegd, maar in ieder dorp stapt het publiek uit om de kunstzinnige uitingen te beleven. Gea: ,,In Oudeschans staat de geschiedenis centraal, in Blijham gaat het over ‘het jezelf mogen zijn’ en de Groninger taal en in Sellingen is de natuur het hoofdthema. We sluiten af in Ter Apel, waar de jongeren hun blik op de toekomst geven door middel van toneel en een rap.”

Volgens Gea is theater een mooie manier om ‘actuele thema’s’ als leefbaarheid in klimaat bespreekbaar te maken. ,,Kunst en cultuur zijn mooi voor de verwondering. Voor het ‘open zetten’ van je hoofd. Laten we samen mooi de toekomst ingaan.”

Kaartverkoop

Elkenain, Zicht op Westerwolde duurt ruim vijf uren en kent in totaal zeven starttijden: vier op zaterdag en drie op zondag, te beginnen om tien uur ’s ochtends. Bij de ticketprijs zit eten en drinken inbegrepen. En de kaartverkoop loopt voorspoedig. Belangstellenden die nog meewillen in één van de bussen wordt aangeraden om snel te reserveren. Via www.groningsvuur.nl zijn nog tickets verkrijgbaar.

