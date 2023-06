Alle verhalenbanken in Veendam in één brochure

VEENDAM – Er is een nieuwe brochure verkrijgbaar met daarin alle 15 mozaïeken banken in Veendam. De brochure waarin alle mozaïeken banken in Veendam met toelichting staan omschreven, is te vinden op https://www.groningerverhalenbanken.nl/projecten/leer-en-sportpark-veendam . De brochure is ook af te halen op het gemeentehuis, bij de bibliotheek, vanBeresteyn, De Basis en het Toeristisch Informatiepunt.

Warme deken

Aanleiding voor deze nieuwe uitgave is de onlangs door burgemeester Berry Link en wethouder Annelies Kleve onthulde gedenkbank. De bank van hoop en troost is een mozaïeken bank, vormgegeven door Bureau Het Wilde Oosten uit Beerta in samenwerking met een werkgroep van inwoners uit de gemeente Veendam. De gedenkbank staat op het begraafpark ‘Buitenwoelhof’, een plek waar rust en stilte hand in hand gaan met liefdevolle herinneringen aan hen die we missen. Het is de 12e verhalenbank bij het Leer- en Sportpark Veendam. Deze verhalenbank biedt een warme deken voor degenen die rouwen, een plek waar mensen samen kunnen komen om verhalen te delen, te luisteren en elkaar te ondersteunen in tijden van verdriet en verlies. De bank kijkt uit op een bed van witte anjers als blijk van waardering en erkenning voor de inzet van veteranen. De gemeente hoopt dat bezoekers een rust- en gedenkmoment vinden op de bank en dat deze troost en hoop biedt.

Verbinding

Het college van B&W benaderde de initiatiefnemers Mia van Selling en Henk Spelde (Veendammer(s) van het Jaar 2016) van de verhalenbanken in het leer- en sportpark met de vraag of ze zich nog een keer wilden inzetten voor een gedenkbank met als thema ‘Troost & Hoop’. De verhalenbank is niet alleen een kunstwerk, de bank staat ook symbool voor verbinding. De werkgroep heeft gezamenlijk met de ontwerpers het thema op de bank vormgegeven. De werkgroep bestond uit een gemêleerd gezelschap van inwoners, geestelijk verzorgers, veteranen, predikanten en uitvaartverzorgers. Tijdens de eerste bijeenkomstkwam naast het kennismaken langzaam ook het delen van ieders persoonlijk verhaal op gang. De gedeelde verhalen maakten duidelijk dat iedereen op zijn of haar manier ervaringsdeskundige is op het gebied van troost en hoop.

Samenwerking

Artistiek leiders en ontwerpers Ronald Raaijmakers en Liesbeth Peters van Bureau Het Wilde Oosten hebben de verhalen en ideeën samengebracht in één concept, wat resulteerde in een mozaïekbank van duizenden steentjes. Elk steentje is vakkundig op kleur gesneden, geslepen en geplakt. De kunstenaars en vrijwilligers zijn vervolgens maandenlang met dit monnikenwerk bezig geweest. Leden van de werkgroep hebben een symbolische bijdrage geleverd door ook zelf steentjes te plakken.

Ingezonden