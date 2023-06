“Er op uit dag” bij zorgwinkel Medipoint in Winschoten

WINSCHOTEN – Op donderdag 8 juni wordt bij Medipoint Winschoten een ‘er op uit dag’ georganiseerd.

Op deze dag staan de thuis adviseurs in de winkel om uitleg te geven over scootmobielen en driewielfietsen. Ook staan er die dag driewielfietsen in de winkel.

De adviseurs zijn aanwezig van 10.00 t/m 16.00 uur.

Iedereen is van harte welkom om een kijkje te nemen in de winkel. Mocht je specifieke vragen hebben of nadenken over het aanschaffen van een scootmobiel of een driewielfiets, dan kun je ook een afspraak inplannen via de website, www.medipiont.nl, of telefonisch op 088-1020100.

