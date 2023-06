Informatieve Scootmobiel middag voor iedereen in Musselkanaal

MUSSELKANAAL – Op woensdag 21 juni wordt er bij het Lint in Musselkanaal een informatieve Scootmobiel middag houden voor iedereen uit Musselkanaal e.o.



De middag begint om 13.00 en duurt tot 16.00 uur en vindt plaats bij het Lint en buiten op het Willem Diemerplein. Deze middag wordt georganiseerd door Mobi-Care Stadskanaal, VNN en Welstad.

Deze dag wordt verdeeld in 3 blokken van 30 minuten met een kwartier doordraaitijd.

Ten eerste wordt er ingegaan op de theorie over veilig gebruik met Scootmobiel in het verkeer door VVN.

Het tweede gedeelte wordt gevuld met een vaardigheidsparcours op het Willem Diemerplein en informatie van Mobi-Care. Mobi-Care heeft ook een leen Scootmobiel mee, die u kunt gebruiken.

Als laatste is er dan een proefronde door Musselkanaal met begeleiders van de VVN, u kunt dan het geleerde in de praktijk brengen dit onderdeel kan alleen met uw eigen Scootmobiel.

De dag wordt gezamenlijk afgesloten met uitreiking van de certificaten.

Doelen

Wij vinden het belangrijk dat men veilig en met zelfvertrouwen aan het verkeer kan deelnemen.

Het wordt een gezellige, interessante en leerzame middag. Ongeacht leeftijd of beperking is iedereen welkom om mee te doen. De Scootmobiel middag is gratis toegankelijk.

Meedoen? Meld u voor 20 juni aan.

U kunt zich aanmelden bij Buurtwerker Sport Musselkanaal. Dit kan telefonisch of per mail naar: Bianca Fritz, Buurtwerker Sport Welstad, b.fritz@welstad.nl, 06-10701707 , onder vermelding van met uw naam, adres en telefoonnummer/e-mailadres. Bellen kan natuurlijk ook via het centraal nummer van Welstad 0599-635 999.

Ingezonden