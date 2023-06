DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Tussen zaterdag 22.00 uur en zondag 7.30 uur zijn aan de Reinersweg in Haren vijf palen, die dienden om de weg af te sluiten, uit de grond getrokken. Hierdoor ontstond gevaar voor het verkeer. De schade bedraagt 500 euro. De politie verzoekt getuigen zich te melden.

Zondag reed tussen 13.00 en 13.15 uur de bestuurder van een zilvergrijze Mercedes met een snelheid van 40 km/u op de B408 in de richting Haren. Hierbij kwam de wagen meerdere keren in de berm en op de linker weghelft terecht. Hierbij ontstond minstens twee keer bijna een aanrijding met tegemoetkomend verkeer. De politie is op zoek naar de bestuurder.

Om acht uur vanmorgen is op Emmelner Straße in Haren een 81 jarige man met zijn e-bike ten val gekomen. Hij raakte levensgevaarlijk gewond. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Aschendorf

Op 30 mei is tussen 8.00 en 18.00 uur voor het bankgebouw op het marktplein in Aschendorf aan de Von Galen Straße een zwarte VW Lupo aangereden. De schade bedraagt 1.000 euro. De politie is op zoek naar de veroorzaker.

Meppen

Woensdag is om 19.05 uur op de Fullener Straße (L47) in Meppen een witte Skoda aangereden. De totale schade bedraagt 1.500 euro. De politie zoekt de veroorzaker.

Donderdagmiddag is om 15.20 uur een winkel aan de Obergerichtsstraße overvallen. De 59 jarige medewerker werd onder bedreiging van een mes gedwongen geld af te geven. De 45 jarige dader is vrijdagmiddag op zijn woonadres aangehouden. Hij bleek een bekende van de politie te zijn. De man is naar een justitiële inrichting gebracht. De politie vermoedt dat hij meer delicten op zijn kerfstok heeft en doet verder onderzoek.

Dinsdag 30 mei is tussen 19.00 en 19.30 uur aan de Haselünner Straße in Meppen een zwarte personenauto beschadigd. Dit gebeurde tijdens een slaande ruzie tussen een aantal personen. Een van de betrokkenen viel tegen de auto, waardoor er boven het rechter achterwiel een deuk ontstond. De eigenaar van de auto zat op dat moment achter het stuur. De politie wil graag met hem in contact komen. Hij en eventuele getuigen worden verzocht contact met de politie op te nemen.

Papenburg

Getuigen zagen zaterdagavond dat een 37 jarige bestuurder van een Iveco bestelbus rond half acht slingerend door het Gasthauskanal in Papenburg reed. De bestuurder reageerde aanvankelijk niet op een stopteken van de gewaarschuwde politie en reed verder in de richting van de Splitting rechts en de Erste Wiek links. Agenten hebben uiteindelijk het voertuig klem gereden. De man bleek zwaar onder invloed van alcohol te verkeren en was nauwelijks aanspreekbaar. Een blaastest wees 3.48 promille aan. Hij werd meegenomen voor een bloedproef.