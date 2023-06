LEO Music & Audio in Stadskanaal verzet de bakens naar de zakelijke markt

STADSKANAAL – LEO Music & Audio is al vele tientallen jaren een begrip op het gebied van geluidstechniek en muziekinstrumenten. De nadruk verschoof de afgelopen jaren meer en meer richting de zakelijke markt. En nu verzet de zaak de bakens definitief. LEO Music & Audio gaat na komende zomer verder als innovatief full-service bedrijf voor geluidsprofessionals. “Wel blijft de webshop voor boeken, bekabeling en specialistische accessoires bestaan en blijven we service en after-sales bieden aan particulieren voor hun instrumenten of apparatuur”, vertelt eigenaar Albert Boddema.

Van theaters en concertzalen tot kerken, van congrescentra tot studio’s. Overheden, onderwijs, zorginstellingen en muziekscholen. LEO Music & Audio richt de pijlen voortaan op bedrijven en organisaties die voorzieningen op het gebied van geluid of multimediatoepassingen geregeld moeten hebben. “Ook blijven we instrumenten leveren voor onderwijsprojecten”, zegt Boddema.

Leo Music & Audio levert soms standaard producten en diensten, vaak is het echter maatwerk. Zo levert LEO de complete geluidstechniek voor een wereldwijde leverancier in spreekgestoelten. Al vele groten der aarde spraken door een microfoon van LEO. In bepaalde gevallen gaat het zelfs om unieke noviteiten. “Dat is waar mijn hart ligt, het bedenken van technische innovaties voor allerhande praktische problemen ”, vertelt Boddema. Als voorbeeld noemt hij een smart-mediarack met daarin alle voorzieningen voor het verzorgen van een professionele audiopresentatie. “Bij alles wat wij bedenken en leveren, staat een lange levensduur voorop. Wij maken dan ook alleen maar gebruik van kwalitatief zeer hoogwaardige onderdelen.”

Veranderende markt

Boddema vertelt zijn verhaal in zijn winkel vol gitaren, ukeleles, keyboards en nog veel meer instrumenten. De winkel van LEO is een echte speciaalzaak, één van de weinig overgeblevenen in een grote regio. Echter ook hier gaan de instrumenten en toebehoren er binnenkort allemaal uit. Wat blijft is de webshop, die zich volledig gaat toeleggen op muziekboeken, bekabeling en specialistische accessoires. Ook de technische dienst voor service en reparatie aan instrumenten blijft intact. Sterker nog, die afdeling is onlangs uitgebreid. LEO Music & Audio is nu ook supportpartner van Kawai, een van de grootste digitale pianoleveranciers ter wereld. Daarvoor verzorgen wij in Noord-Nederland en Noordoost-Duitsland alle garantie- en servicewerk.

Boddema licht zijn stap nader toe: “Door onder meer digitalisering is de markt de laatste jaren sterk veranderd. Consumenten kopen steeds meer online. Die ontwikkeling is van grote invloed op onze business. Daarop spelen wij in door ons bedrijf ingrijpend te reorganiseren. Wij zijn al vele jaren een maakbedrijf van oplossingen voor geluidsprofessionals zoals theatertechnici en muzikanten. Waar de consumentenmarkt steeds meer naar online gaat, groeit de zakelijke kant van de markt voor ons juist sterk, ook in de breedte, er komen steeds meer soorten klanten bij. Daarom is de keuze om onze focus hierop te richten voor ons niet meer dan logisch. Hiermee zetten wij een belangrijke stap naar een florissante toekomst voor LEO Music & Audio.”

Ingezonden