Vanmiddag om 12.00 uur: NL-Alert testbericht

Maandag 5 juni 2023 rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert testbericht uit in heel Nederland.

Bij een ramp in jouw omgeving, wil je weten wat er aan de hand is en wat je moet doen. Daarom is er NL-Alert. Je ontvangt NL-Alert op je mobiel. Ook is NL-Alert te zien op steeds meer digitale reclameborden en reisinformatieschermen in het openbaar vervoer.

Weet wat je moet doen

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat je waarschuwt en informeert over een noodsituatie. Je ontvangt een NL-Alert bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties. In ieder NL-Alert bericht staat wat er aan de hand is, wat je moet doen en waar je informatie en updates kunt vinden.

Zie je een NL-Alert? Lees meteen het bericht, kom in actie en help anderen daarbij.

Zo werkt NL-Alert

NL-Alerts worden uitgezonden door de zendmasten van de Nederlandse telecomproviders. Tijdens een ramp, ernstig incident of crisis bepaalt de overheid in welk gebied het NL-Alert wordt uitgezonden. Alle zendmasten die bereik hebben in het gebied, zenden het NL-Alert uit.