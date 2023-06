Oldambt faciliteert Zonnebloemauto voor drie jaar extra

OLDAMBT – De vraag naar Zonnebloemauto’s vanuit inwoners uit Oost-Groningen is verdubbeld. Oldambt verlengt daarom de huidige overeenkomst met de Nationale Vereniging de Zonnebloem voor een Zonnebloemauto tot en met 11 juli 2026. De Zonnebloemauto is in samenwerking met RSR/Welzorg in Winschoten en gemeenten Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde.

Extra vervoersmiddel

“De Zonnebloemauto is echt een aanvullend vervoersmiddel op de huidige mogelijkheden. Ik ben blij dat we de Zonnebloemauto voor nog eens drie jaar kunnen aanbieden, omdat onze inwoners daar duidelijk baat bij hebben,” aldus wethouder WMO Gert Engelkens.

Landelijk netwerk

Cliënten, partners, familie, vrienden en mantelzorgers uit Oost-Groningen kunnen de Zonnebloemauto huren in Winschoten. De Zonnebloemauto is onderdeel van een landelijk netwerk, waardoor inwoners de auto’s ook in stad Groningen of Emmen kunnen huren.

Zonnebloemauto

De Zonnebloemauto is een aangepaste auto die voor één of meer dagen voor een klein bedrag gehuurd kan worden. In deze auto kan men iemand via een 4-punts veiligheidssysteem, zittend in een rolstoel, veilig vervoeren. Ook past er een scootmobiel in de auto.

