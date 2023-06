Provincie Groningen organiseert zeven bijeenkomsten over de toekomst van het platteland

GRONINGEN, VLAGTWEDDE – De provincie organiseert in juni zeven inloopbijeenkomsten over de toekomst van het Groninger platteland. Over het herstel van onze natuur, het verminderen van de uitstoot van stikstof en broeikasgassen en het verbeteren van de kwaliteit van het water, en voor het behoud van een landbouwsector die hieraan bijdraagt. Dit alles binnen de grenzen en de leefbaarheid van het Groninger platteland. De bijeenkomst voor Westerwolde is donderdag 8 juni van 19.00 tot 22.00 uur bij Partycentrum Rendering in Vlagtwedde.

Gebiedsplan

Tijdens de bijeenkomsten kunnen inwoners informatie krijgen over wat er in hun omgeving speelt. Uitgangspunt is de startnotitie Transitie Landelijk Gebied die Provinciale Staten in februari hebben vastgesteld. Dit jaar nemen we de tijd om samen met de belanghebbenden per deelgebied een plan te

maken. Samen vormt dit het gebiedsplan voor heel Groningen, dat begin 2024 klaar moet zijn.

Aanspreekpunt

Groningen is opgedeeld in zeven deelgebieden, op basis van de kenmerken van het landschap. Voor ieder deelgebied zijn een gebiedsregisseur en een verkenner aangesteld. Zij zijn aanspreekpunt en gaan met de betrokkenen in gesprek om samen met de gebieden toe te werken naar een gedragen plan en een

Groningse kaart.

Gezonde leefomgeving

Ons landelijk gebied staat onder druk. We weten dat het klimaat verandert, dat de biodiversiteit versterkt moet worden en dat we op een andere manier met water moeten omgaan. Belangrijk hierbij zijn een gezonde leefomgeving, schoon drinkwater, het voortbestaan van onze planten en dieren en het terugdringen van de klimaatverandering.

Informatie

Gemeenten, waterschappen, organisaties, ondernemers en inwoners zijn van harte welkom om zich te informeren en mee te praten over een plan voor een mooie, gezonde leefomgeving, perspectief voor de landbouw, voor ondernemers en een provincie die voorbereid is op de toekomst.



Meer informatie vindt u op: www.provinciegroningen.nl/tlg