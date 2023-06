GRONINGEN – Stefan en Michel maken video’s in verlaten gebouwen. Een daarvan is de voormalige tabaksfabriek van Theodorus Niemeijer in hartje Groningen.

Stefan en Michel delen samen één grote passie; het bezoeken en het op de film zetten van verlaten locaties. Om deze video’s te kunnen delen met de grote groep aan fans die geïnteresseerd zijn in verlaten gebouwen, zijn ze een paar jaar geleden hun eigen YouTube kanaal gestart. Samen maken ze nu iedere week onder de naam “S&M Producties ”een video van een bijzondere en vaak onbekende verlaten locatie in Nederland, België of Duitsland.

Op vrijdagen rond de klok van 5 wordt deze met de vaste kijkers van hun YouTube kanaal gedeeld. Een kanaal dat aftrapt met de inmiddels voor vele bekende woorden “…kijken jullie met ons mee?”.

Toen Stefan en Michel te horen kregen dat de iconische tabaksfabriek in Groningen na meer dan 200 jaar definitief haar poorten ging sluiten, was dit voor hun dé locatie die ze aan hun lijst met bezochte verlaten locaties wilden toevoegen. Met veel toewijding en enthousiasme hebben ze het onmogelijke voor elkaar gekregen. De poorten van de voormalige tabaksfabriek, gelegen in hartje centrum Groningen, gingen exclusief voor S&M producties nog één keer open. Tijdens een volle dag filmen heeft S&M producties volledige toegang tot de panden en terreinen van de voormalige tabaksfabriek gekregen. Geen deur bleef ongeopend en geen ruimte ongezien. Ze hebben unieke opnames kunnen maken in de nu verlaten panden waar meer dan 200 jaar tabaksgeschiedenis geschreven is.

Unieke beelden van ruimtes die voor het publiek nog nooit zichtbaar zijn geweest: de oude directiekamer waar de nazaten van Theodorus Niemeijer kantoor hielden, het openen van een kluisdeur van bijna een halve meter dik, een oude verlaten bunker uit de tijd van de koude oorlog. Werkelijk echt alles ging voor S&M Producties open.

De komende vier weken zal er iedere week een nieuwe aflevering over de tabaksfabriek in Groningen online gezet worden, met unieke en nog nooit getoonde beelden, gemaakt in het hart van de fabriek.

Kijken jullie met ons mee?

Stefan & Michel

S&M Producties

