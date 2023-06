Vandaag in De Dag Vanmorgen

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 5 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN WAT BEWOLKING | NOG GEEN BUIEN

Bewolking vanaf zee is voor een deel tot bij ons gekomen en de grens met zonnig weer en bewolking blijft een tijdje hangen door Groningen heen. Maar Westerwolde heeft de meeste tijd de zon, met af en toe wat hoge bewolking. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten tot noorden met vanmiddag windkracht 3 tot 4. De maximumtemperaturen lopen daardoor uiteen van 19 tot 22 graden.

Vannacht komt er uit het noorden weer wat bewolking maar morgen is er ook nog vrij veel zon. Later komt er uit Duitsland wat bewolking en dat zal woensdag een rol gaan spelen. Niet dat het dan helemaal bewolkt zal zijn maar er is minder zon, wel blijft het nog droog. En ook morgen en woensdag is de middagtemperatuur zo’n 20 graden.

Donderdag is er nog weinig verandering maar eind van de week en volgend weekend zal het warmer worden met vrijdag een graad of 23 en in het weekend maxima rond 26 graden. Er is dan kans op een bui maar reken nog niet op een natte dagen of veel onweersbuien.