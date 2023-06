Dierenambulance Oost Groningen rukt uit voor Russische rattenslang

FINSTERWOLDE – Zondag is Dierenambulance Oost Groningen uitgerukt voor de vondst van een Russische rattenslang.

De Dierenambulance Oost Groningen kreeg zondag een bijzondere melding. In Finsterwolde was een Russische rattenslang aangetroffen.

Deze exoot komt op een aantal plekken in Nederland, zoals rondom Eelde, in het wild voor. Het is een niet-giftige wurgslang die een lengte kan bereiken van maximaal 2,5 meter, maar in Nederland meestal kleiner blijft. De slang is bijna geheel zwart van kleur met gele dwarsbanden. Deze banden staan wat uit elkaar en bij de nek verandert de tekening in grillige vlekken. Sommige volwassen exemplaren zijn deels of geheel effen okergeel van kleur

De slangen leven in bossen, bosranden, houtwallen, tuinen, erven en allerlei ruige vegetaties. Ook worden ze in terraria gehouden. Ze kunnen goed klimmen en zijn dus in staat om huizen en schuren binnen te dringen op jacht naar knaagdieren en vogels.

In 1994 zijn de eerste exemplaren van deze exoot in Drenthe waargenomen langs de taxibaan van vliegveld Eelde, in tuinen naast het vliegveld en bij de bloemenveiling in Eelde, ten noordoosten van het vliegveld. Dit zijn hoogstwaarschijnlijk ontsnapte of losgelaten terrariumdieren.

Bron: Ravon.nl