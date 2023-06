Drie maaiboten ontdoen Oldambtmeer van waterplanten

BLAUWESTAD – Op het Oldambtmeer wordt sinds vorige week weer intensief gemaaid. De inzet van twee maaiboten blijkt niet voldoende, inmiddels is ook een derde maaiboot ingezet.

Een nat, koud voorjaar met relatief weinig zon zou de plantengroei moeten remmen. Niets is minder waar. Eigenaren van rondvaartboten en watersportliefhebbers meldden enkele weken geleden dat er alweer opmerkelijk vroeg waterplanten de kop op steken. Dat kan het waterverkeer remmen en in problemen brengen, doordat schroeven dan vast komen te zitten in de waterplanten.

Het loonbedrijf van der Flier, dat jaarlijks de opdracht krijgt om het meer van waterplanten te ontdoen, weet niet wat de reden is dat het zo extreem is dit jaar. Het bedrijf Tech Maps gaat de plantengroei in beeld brengen, zodat er gerichter gemaaid gaat worden. Het bedrijf heeft een app ontwikkeld, waarop te zien zal zijn waar gemaaid is of waar nog veel planten aanwezig zijn. In ieder geval heeft de vaargeul wat betreft het maaien de hoogste prioriteit. De app waterplanten.nu zal in juli in werking gaan.

Bron en foto Anita Loonstra