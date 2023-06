Gemeente Pekela plaatst container voor “tweede kans spullen” bij het afvalbrengstation

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 6 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG STEEDS ZONNIG | VANAF VRIJDAG ZOMERS WARM

Het is vandaag opnieuw zonnig met weinig bewolking, vanavond en komende nacht komen er wel een paar wolkenvelden opdoemen. Dus het is opnieuw een mooie dag, met een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordoosten. Dat is vanochtend windkracht 2 tot 3 en vanmiddag windkracht 3 tot 4. Tezamen maakt dat een maximumtemperatuur van 19 tot 22 graden.

Morgen is ook nog een vrij zonnige dag maar dan zijn er ook ’s ochtends en ’s middags een paar wolkenvelden. Maximum morgen rond de 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind.

Na morgen geeft de donderdag ook zo’n weertype, maar vanaf vrijdag is het warmer en in het weekend gaat de wind draaien naar het oosten.

Vrijdag kan het al 25 graden worden, daarna is het 26 tot 28 graden. Er blijft op lange termijn nog vrij veel zon en de kans op een regen- of onweersbui blijft bij ons in ieder geval tot zondag nog klein. Misschien dat dat begin volgende week een keer anders wordt.