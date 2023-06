Grote brand bij varkensboerderij ten Have Beerta

BEERTA – Vanmiddag is brand uitgebroken bij varkensboerderij Hamletz aan de Ulsderweg in Beerta.

Rond half vier vanmiddag is bij de varkensboerderij Hamletz, van Annechien ten Have – Mellema brand uitgebroken. Het betreft een uitslaande brand in een grote varkensschuur. Er werd opgeschaald naar GRIP 1, grote brand. Meerdere eenheden gingen ter plaatse.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Dit was in de wijde omtrek te zien. Om alle eenheden van voldoende water te voorzien werd een groot watertransport ingezet. Het treinverkeer tussen Groningen en Leer is stilgelegd. Er worden bussen ingezet. De op- en afritten van de A7 bij Beerta zijn vanwege de waterwinning niet meer bereikbaar.

Er zijn varkens uit de stallen gehaald. Ze worden naast de stal opgevangen. Een veearts is ter plaatse om de gewonde varkens te behandelen.

Eén persoon is in een ambulance behandeld, vanwege brandwonden. Het is niet bekend of hij/zij naar een ziekenhuis is gebracht.

De brandweer laat de schuur gecontroleerd uitbranden en probeert overslag naar de naastgelegen gebouwen te voorkomen.

Dit bericht wordt aangevuld

Foto’s: Henk Pruim, Teunis Streunding en Catharina Glazenburg

Winschoten – Bad Nieuweschans: Op last van de brandweer is er geen treinverkeer mogelijk. Er worden bussen besteld. — Arriva Nederland (@Arriva_NL) June 6, 2023

Groningen – Bad Nieuweschans: door inzet van hulpdiensten rijden er geen treinen tussen Winschoten en Bad Nieuweschans. https://t.co/axyyfHbcFm #GnNsch — NS online (@NS_online) June 6, 2023

Zeer grote brand in varkensstal in Beerta! 🔥🔥🚒 pic.twitter.com/KOCjDUg3VT — Mélarno Kraan (@melarnoo) June 6, 2023