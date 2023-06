Het Buiten! Beachvolleybaltoernooi 2023 gaat deze week weer los

MIDWOLDA – Aan de boorden van het Oldambtmeer zal a.s. vrijdag 9 juni 2023 om 18:30 uur het spreekwoordelijke startschot worden gegeven voor één van ’s lands grootste meerdaagse strandvolleybaltoernooien.

Op het Noordstrand tussen Midwolda en Oostwold nemen ruim 170 teams deel aan een weekend vol met sport, ontspanning en gezelligheid – en dat in zomerse temperaturen! De avonden worden afgesloten met muziek met dj’s in onze grote feesttent. Het toernooi eindigt op zondag 11 juni a.s. rond 16:00 uur.



Na het eerste toernooi op deze locatie in 2019 en 2022 (de edities 2020 en 2021 konden in verband met coronamaatregelen geen doorgang vinden), die heel goed zijn ontvangen, was de animo bij de organisatie om dit in 2023 te herhalen bijzonder groot. Uit de reacties bleek dat ons enthousiasme voor een nieuw toernooi volop werd gedeeld door onze doelgroep en dat blijkt uit het aantal deelnemers. We mogen aanzienlijk meer teams begroeten dan tijdens onze vorige edities.



Ongedwongen en sportieve sfeer

Reden dat het toernooi zoveel populariteit geniet is vooral te danken aan de ongedwongen en sportieve sfeer. Gezelligheid voert in het lange weekend de boventoon. Iets waar de organisatie prat op gaat en waar in de voorbereidingen voor de afgelopen edities steeds op is gehamerd. We bewaken de sfeer, maar opereren wel vanuit een professionele aanpak. De jarenlange ervaring van het bestuur met het organiseren van evenementen draagt hieraan bij. We streven overigens wel naar verjonging van ons bestuur en roepen gegadigden graag op zich bij ons te melden via onze website info@buitenbeachvolleybal.nl

Ingezonden door Buiten! Beachvolleybaltoernooi