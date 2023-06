NIEUW BUINEN – Kerken Buunermond vierden Big Church Day



Afgelopen zondag vierden de PKN Nieuw Buinen en de Baptisten Gemeente Nieuw Buinen onder een stralende zon “Big Church Day”.

Dit in het kader van “Buunermond 200 jaar”. Ruim zevenhonderd mensen kwamen deze dag bezoeken.

Deze zondag stond in het teken van het samen beleven van het geloof en muziek.

De sprekers deze dag waren: Lammert van der Weide, oud voorganger van de PKN Nieuw Buinen, Gerrit van Valen van de Baptisten Gemeente en Christian Tan, die speciaal voor de jongeren was komen spreken.

De gezamenlijke dienst werd begeleid door een samengesteld muziekteam van beide gemeenten.

In deze dienst verleende Metanoya hun medewerking.

In de loop van de dag waren er optredens van Gospel4You, True Desire Vocalband en Gospelkoor Dabar.

Tussen de optredens door gaven enkele mensen een getuigenis van hun geloof.

Voor de in grote getale aanwezige kinderen was er door de Doedagenteam opgezet spellencircuit.

De hele dag was verzorgd met eten en drinken en de nodige snoepgoed voor de kinderen.

De Voedselbank van Nieuw Buinen was aanwezig en de bezoekers konden voedsel doneren of een financiële gift doen.

Insight Worship sloot, samen met Christian Tan, de dag af met “Oh, what a glorious day, what a glorious name! That You have saved me!”.