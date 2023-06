DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Tussen donderdag 16.00 uur en maandag 13.30 uur is vanaf een bouwplaats aan de Am Rögelberg in Meppen meerdere honderden kilo’s koperdraad gestolen. De schade bedraagt zo’n 1.400 euro.

Dörpen

In het kader van een onderzoek is op 31 mei in de omgeving van de An der Düne een verticuteermachine in beslag genomen. De politie is op zoek naar de rechtmatige eigenaar.

Niederlangen

Tussen 23 mei en 5 juni zijn in de omgeving van de Neusustrumer Straße in Niederlangen vier vaten met afgewerkte olie gedumpt. In de vaten zit ongeveer 800 liter olie. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het politiebureau in Haren.