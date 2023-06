Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Weende

WEENDE – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Weende. Hieronder het verslag met foto’s gemaakt door Jan Bossen.

Vanmorgen was de start van de wandeling van WandelenWerkt bij kijktuin MoeNieks in Weende. Hier stond vanaf 8.45 uur de koffie met huisgemaakt lekkers weer klaar en konden de wandelaars die zich vooraf hadden opgegeven zich melden bij de wandelcoaches. En omdat Els van Hoof met vakantie is nam Eltjo Glazenburg vandaag haar taak over. Hij begeleidde de groep voor de wandeling van 6 km.

Om 9.15 uur vertrok de groep voor 10 km via de achteruitgang van de tuin en wandelde meteen richting de beek Ruiten Aa. Deze Ruiten Aa wordt voor het eerst in 1327 vermeld als Ruetna. Deze naam zou afgeleid kunnen worden van het Nedersaksische roet, ruit wat onkruid betekent. Ook zijn er anderen die denken dat is ontstaan vanuit een Protogermaans woord Ruh-itha, dat ruigte, struikgewas of onkruid betekend. Hoe dan ook, tegenwoordig is het een prachtig wandelgebied waar je nooit op uitgekeken raakt.

Na het beekdal te hebben verlaten ging de wandeling via de Achterweg en Wollinghuizerweg richting Vlagtwedde, om uiteindelijk bij de Voedingsleiding weer de natuur in te duiken. Toen tussen 1911 en 1920 het Ruiten Aa-kanaal en het Mussel Aa-kanaal waren gegraven, verloor de Ruiten Aa voor een groot gedeelte zijn functie als afwateringbeek. De loop van de Aa werd toen onderbroken en het water werd door de voedingsleiding naar het Ruiten Aa-kanaal geleid. Tijdens diverse ruilverkavelingen na de Tweede Wereldoorlog is de Ruiten Aa gekanaliseerd. Onlangs heeft de beek zijn meanderende loop terug gekregen.

Langs de Voedingsleiding ging het richting Doene Esweg en zo verder weer richting eindpunt. En hier wachtte een grote verrassing. De coaches hadden een zodanige planning gemaakt, dat alle drie groepen ongeveer gelijktijdig op een afgesproken plek bij elkaar kwamen. Hier nam Els Eckhardt het woord en riep Eltjo Glazenburg naar voren. Deze had namelijk aangegeven dat het vandaag absoluut zijn laatste dag zou zijn als coach en dat hij definitief afscheid zal nemen. Dit kan natuurlijk niet ongemerkt gebeuren. Hiervoor heeft hij te veel betekend voor WandelenWerkt.

In 2011/2012 werd Eltjo door het Huis van de Sport benadert. Het bleek dat er veel mantelzorgers sociaal geïsoleerd raakten, evenals veel alleenstaanden. Hij kreeg de vraag of hij als wandelcoach iets voor deze groep kon betekenen. Een ochtend in de week gezamenlijk eerst een kop koffie drinken en dan wandelen. Eltjo nam deze uitdaging aan en begon. Eerst met een groep van ongeveer 20 personen, maar geleidelijk werden dit er meer. Tot op heden vaak drie groepen van 20 personen. En dat dit zijn vruchten heeft afgeworpen mag wel blijken uit de opmerking van één van de wandelaars deze ochtend. “Als alleenstaande ga je niet zo snel alleen op pad. Maar deze groep voelt zo vertrouwd en veilig, dat de woensdagochtend voor mij de mooiste ochtend van de week is geworden“. Een mooier compliment kun je toch niet krijgen.

Als dank voor dit alles kreeg Eltjo deze ochtend een eigen bankje aangeboden in zijn geliefde stroomdal van de Ruiten Aa. Eltjo was hier zichtbaar van onder de indruk en bedankte iedereen voor deze verrassing. Vervolgens gingen de groepen als één groep richting MoeNieks. Daar stond zoals inmiddels gebruikelijk is, voor de liefhebbers de soep met broodjes weer te wachten. Het was dus vandaag een mooie, maar ook heel speciale wandeling.

Jan Bossen