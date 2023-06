Eerste lichting Groningse Energieboswachters opgeleid

GRONINGEN – Woensdagavond 7 juni nam de eerste lichting Groningse Energieboswachters hun certificaat in ontvangst tijdens een feestelijke bijeenkomst op de Zonneweide in Glimmen. Van april tot juni volgde de groep van zeventien deelnemers een training, georganiseerd door de Natuur en Milieufederatie Groningen. Tijdens de laatste bijeenkomst presenteerden de energieboswachters hun praktijkopdrachten. Als burgerexperts natuurinclusieve energietransitie staan zij vanaf nu in de startblokken om in hun omgeving het natuurbelang te bewaken bij wind- en zonneparken.



Energietransitie en natuur

De training Energieboswachter is in 2021 ontwikkeld en voor het eerst gegeven in Noord-Brabant. In 2022 volgden vijf andere provincies. Dit jaar breidde zich dat uit tot acht provincies. In totaal zijn op deze manier in Nederland nu zo’n 230 energieboswachters opgeleid. Deelnemers zijn onder andere leden van lokale natuurgroepen en energiecoöperaties, die de energietransitie én de natuur belangrijk vinden. De training heeft de energieboswachters toegerust met de nodige kennis en kunde om conceptplannen voor wind- en zonneparken te beoordelen op ecologische kwaliteit en deze plannen te verbeteren.

Energieboswachters in Groningen

In Groningen zijn 17 deelnemers opgeleid. Ze ontvingen hun certificaat tijdens een feestelijke bijeenkomst op de Zonneweide Glimmen. Dit park is aangelegd met aandacht voor landschap en natuur. Ook kregen ze een rondleiding door een van de vrijwilligers van de Energiecoöperatie Zonneweide Glimmen.



Jimme Zoete, deelnemer van de training: ‘Ik vind het supergaaf dat het zo’n diverse groep was, die samen zorgde voor diverse inzichten, met een gedeeld doel: een mooiere energietransitie. De energietransitie is alleen toekomstbestendig als die ook natuurinclusief is. Dat moeten we samendoen. Door de training energieboswachter is dit bereikbaar voor veel mensen door heel Nederland.’

Natuurinclusieve energietransitie

Om de klimaatdoelen te halen moet de energietransitie worden doorgezet, waarbij wind- en zonneparken op land onmisbaar zijn. De inpassing van die energieprojecten levert risico’s, maar ook kansen op voor de natuur. Om die kansen te grijpen is een zorgvuldig ontwerpproces belangrijk, waarbij gebiedskennis ten volle moet worden benut. De Energieboswachters kunnen hierin een rol spelen, waarbij ze naast hun eigen kennis gebruik kunnen maken van het netwerk waar ze deel van uitmaken.

