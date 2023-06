Gemeente Veendam sluit 2022 af met positief resultaat

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 8 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

GESTAAG WARMER | VOOR GEEN REGEN

Het wordt nog maar eens een vrij zonnige tot zonnige dag, met af en toe wat bewolking of een paar stapelwolken die gaan ontstaan. Want er is nog steeds een sterk hogedrukgebied bij Schotland en op de Noordzee. En dat zorgt bij ons voor een matige noordoostenwind. Gisteren was de temperatuur “maar” 19 tot 21 graden, maar voor vandaag mag je denken aan 21 tot 23 graden.

Morgen komt daar weer een paar graden bij want ook dan is het overwegend zonnig met een matige noordoostenwind: maximum morgen van 24 tot 26 graden.

En in het weekend ligt dat hogedrukgebied van de laatste week boven Zuid-Scandinavië in plaats van bij Schotland. Daardoor is er zaterdag, zondag, en ook maandag een matige oostenwind. Dat staat garant voor warm, zonnig, en nog steeds droog weer. De maximumwaarden liggen dan rond 27 graden en de minimumtemperaturen rond 15 graden. Rond het midden van de week is het opnieuw een aantal graden koeler. Mogelijk gaan er dan een paar buien tot ontwikkeling komen.