Last minute studiekeuze-event bij Terra mbo op 15 juni 

GRONINGEN, EMMEN, MEPPEL – Op donderdag 15 juni organiseert Terra mbo het Last minute studiekeuze-event van 16.00 tot 18.00 uur. Dit event is voor de late beslissers en overstappers die nog geen studiekeuze hebben gemaakt, maar wel willen beginnen aan een mbo-opleiding in september. De locaties van Terra in Groningen, Emmen en Meppel zijn geopend.

Groene mbo-opleidingen van Terra

Terra biedt mbo-opleidingen aan op het gebied van natuur, tuin & landschap, dier & welzijn, agro & techniek, bloem, groen & styling en voeding & voorlichting. Door het volgen van een opleiding bij Terra kun je meebouwen aan een groene toekomst; duurzaam, innovatief en creatief.

Maak alsnog een studiekeuze

In april was de inschrijfdeadline voor mbo-opleidingen. Niet iedereen heeft echter al een studie kunnen kiezen, om wat voor reden dan ook. Bijvoorbeeld havisten die switchen naar mbo of iemand die is uitgeloot bij een andere opleiding. Speciaal voor hen is dit Last minute studiekeuze-event. Geen studiekeuzestress meer!

Bezoek de open dagen

Kom langs op 15 juni en ontdek meer over de mbo-opleidingen van Terra! De deuren van Terra in Meppel, Emmen en Groningen staan voor je open tussen 16.00 en 18.00 uur.

