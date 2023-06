Nieuwe expositie in SHC de oude Stelmakerij Sellingen

SELLINGEN – Van 16 juni tot en met zondag 10 september is in SHC de oude Stelmakerij weer een nieuwe tentoonstelling ingericht. Alida Everts toont haar Vloerboeketten, gemaakt van verschillende soorten klei. Organische vormen, zaden, bloemen en knoppen heeft zij geboetseerd met de aarde waaruit ze zijn ontstaan.

Van Mirjam Veldhuis is de beeldengroep Gronings Rood te zien. Het is een serie totemachtige beelden van diverse formaten, sommige elementen zijn mans hoog. Mirjam Veldhuis gebruikte hiervoor Groningse klei. De smeuïge klei leent zich bijzonder goed voor het creëren van een gevarieerd oppervlak of huid. Dit verrijkt weer de kenmerkende oranje kleur die de klei verkrijgt na het stoken. Zelf zegt ze: “Elke oneffenheid lijkt te worden uitvergroot. Het lijkt wel of de klei het licht vangt en weer uitstraalt.”

SHC is als Bijzondere Locatie deelnemer aan Westerwolde Rijgt, 10 dagen Tuinen, kunst en muziek. De expositie is tijdens Westerwolde Rijgt, van 16 tot en met 25 juni, dagelijks te zien van 10.00-17.00 uur en daarna tot en met zondag 10 september, van donderdag tot en met zondag van 13.00-16.00 uur.



SHC de Oude Stelmakerij is een bezoekerscentrum dat vertelt over de veelzijdige geschiedenis van Westerwolde. Daarnaast is het een toeristisch informatiepunt met fiets- en wandelroutes, kaarten en informatie over overnachtingsmogelijkheden.

De entree is gratis.

Bezoekadres: Dorpsstraat 32, 9551 AE Sellingen.

