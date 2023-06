Oldtimer van Geertje Trenning op oldtimer- en specialcarsdag Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – De Blokker/Top1Toys oldtimer- en specialcarsdag in Vlagtwedde gaat weer door en wel op zaterdag 15 juli 2023 van 13.00 tot 17.00 uur. Ook dit jaar weer in samenwerking met Retrocars Vlagtwedde

Deze dag zullen er weer veel auto’s, tractoren, brommers, motoren, fietsen en andere voertuigen te zien zijn. Ook is er een “scherenslieper” aanwezig die demonstraties geeft. Verder zal er weer ringsteken zijn voor oldtimers. En dit alles met live muziek van Derk Raatjes. Naast oldtimers zijn er ook weer de specials. Dit zijn “gepimpte”voertuigen waar veel aandacht aan is geschonken door de eigenaars.

Speciaal bij de 5e editie van dit evenement is de “korenbloemblauwe Kaiser Manhattan de luxe” van de Nekaf fabriek uit Rotterdam. Deze auto is eigendom geweest van Geertje Trenning (1923-2011) uit Veele.

Geertje was de dochter van een van de rijkste boeren uit Westerwolde. Zij kon vanuit haar huis in Veele lopend naar de Duitse grens over haar eigen grond. Ze werdt in de omgeving ook wel “golden Geertje” genoemd. Als er kermis was in het dorp kocht haar vader een hele stapel kaartjes zodat ze uren in de draaimolen kon zitten.



Toen Geertje een jonge vrouw was, was ze een zeer begeerde huwelijkskandidaat voor veel jongens uit de regio. Het verhaal ging in de regio dat ze een oogje had laten vallen op een jongeman die niet bij haar stand paste. Dit mocht niet van haar vader en daarom beloofde haar vader haar een auto als ze deze jongen uit haar gedachten zou zetten.



Een Kaiser Manhattan de luxe.

Of het verhaal van de verkering echt waar is, is nooit duidelijk geworden. Feit is dat ze de auto kreeg. Ze heeft enige jaren in deze prachtige auto rondgereden, tot ergens in de 60-er jaren. De auto is toen in de schuur achter de boerderij verdwenen en pas in 2011, na haar overlijden, weer tevoorschijn gekomen.

Geertje heeft een veelbewogen leven gehad en hierover is o.a. een boek geschreven, door J. Lens uit Veele. Ook is er een theaterstuk over haar leven gemaakt. “Geertje Gepkina Trenning prinses van Veele”. Dit stuk is geschreven door Hannie Dubbelman en in 2017 gespeeld in het openluchttheater in Sellingen.

Tijdens de oldtimer- en specialcarsdag, in Vlagtwedde, zal, actrice, Janny Veninga haar rol van Geertje, voor 1 dag weer oppakken. U kunt haar dus tegenkomen tussen de aanwezige voertuigen.

Ben je in het bezit van een bijzonder voertuig en wil je deze graag laten zien? Opgave kan tot 13 juli via info@blokkervlagtwedde.nl Ook is er nog plek voor een aantal foodtrucks of andere standhouders. Ook hiervoor kun je aanmelden via bovenstaand mailadres.

