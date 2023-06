Onderzoek: Openbare laadpalen in Groningen gemiddeld 25% duurder dan in rest van het land

GRONINGEN – Wil je je elektrische auto opladen bij een publiek laadpunt? In Groningen ben je dan duur uit. Per kWh betaal je binnen de provincie 25,3% meer dan elders in het land. Gemiddeld kost een kWh stroom bij een Groningse laadpaal 49 cent. Het landelijk gemiddelde komt neer op 39 cent per kWh. Wel zijn er grote verschillen per gemeente. Dit blijkt uit een analyse van Independer op basis van data van Eco-Movement.

Alleen in Flevoland (50 cent) en Utrecht (51 cent) is je elektrische auto opladen nog duurder dan in Groningen. De goedkoopste provincie om je auto op te laden bij een publiek laadpunt is Overijssel. Hier betaal je per kWh gemiddeld slechts 31 cent. Daar komen nog wel de eventuele kosten van je laadpas bij.

Goedkoopste en duurste gemeenten van Groningen

Het gemiddelde laadtarief varieert per gemeente. Stadskanaal is de goedkoopste gemeente van Groningen. Opladen bij een publieke laadpaal kost je hier 46 cent per kWh. Dat is zo’n 12% goedkoper dan in Eemsdelta, de duurste gemeente van Groningen. Voor het opladen van je auto betaal je in Eemsdelta 52 cent per kWh. De duurste gemeente van Nederland is Terschelling met gemiddeld 60 cent per kWh.

“Dit zijn echt opvallend grote verschillen, want het gaat om openbare laadpalen. Je kunt er ook voor kiezen om thuis de auto op te laden, want dan betaal je, tot het prijsplafond, ‘maar’ 40 cent per kWh. Dat is toch goedkoper dan de genoemde 60 cent. Pas dan wel op dat je in het gebruik niet over het prijsplafond heen gaat, want dan betaal je het afgesproken tarief met je leverancier”, legt Independer energie-expert Joris Kerkhof uit. Maar er zijn al leveranciers die contracten aanbieden met tarieven ruim onder het prijsplafond. Als je zonnepanelen hebt en daarmee de auto op kunt laden, dan ben je natuurlijk helemaal spekkoper.

Bekijk hier de gemiddelde kosten per gemeente: https://www.independer.nl/energie/info/onderzoek/verschillen-laadpaal-kosten

Ondergrondse parkeergarages het duurst

Hoeveel je betaalt voor het opladen van je auto kan ook sterk variëren per type parkeerplek. Zo kost het opladen in een ondergrondse parkeergarage je gemiddeld 16,8% meer dan bij een parkeerplek op straat. Ook op parkeerterreinen en in ‘gewone’ parkeergarages betaal je meer dan langs de weg (+13,6%).

Ingezonden