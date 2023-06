Pekela zet in op meer bewegen 

PEKELA – Samen sporten en bewegen is gezond en leuk! Zeker als je dat buiten kunt doen. Buiten is één grote speelplek. Op woensdag 14 juni 2023 is het nationale Buitenspeeldag en organiseert De Badde samen met voetbalvereniging Pekela 2000 ‘Samen Straatspelen’ voor Pekelder en Oekraïnse kinderen.



Buitenspeeldag

Tijdens de nationale Buitenspeeldag op woensdag 14 juni 2023 is de Prunuslaan in Nieuwe Pekela van 13.00 tot 14.00 uur afgesloten om lekker op straat te spelen: balspelen, stoepkrijten, touwtjespringen en meer. Ga voor meer informatie en het volledige programma naar www.pekelaactief.nl. Voor de activiteiten is geen aanmelding nodig, iedereen mag gewoon komen!



Bewegen als speerpunt

De helft van de volwassenen in Pekela beweegt onvoldoende. Voor jongeren in het voortgezet onderwijs is dit zelfs 85%. Te weinig bewegen vormt een risico voor de gezondheid. Het kan zorgen voor lichamelijke ongemakken, zoals overgewicht. De gemeente Pekela zet in op een gezonde leefomgeving en meer bewegen door sporten en bewegen voor alle inwoners aantrekkelijker en toegankelijk te maken. Er komt meer aandacht voor spelen en bewegen in de openbare ruimte en laagdrempelig beweegaanbod. Ook wil de gemeente een gezonde leefomgeving creëren die uitnodigt tot bewegen en elkaar ontmoeten. Zo kan iedereen bewegen op zijn eigen manier.

Ellen van Klaveren (wethouder sport): “We gunnen elk kind en elke jongere een gezonde toekomst waarin bewegen er ‘gewoon’ bij hoort. Stilzitten is het nieuwe roken, zeggen ze wel eens. Bewegen verbetert de fitheid en kan bijvoorbeeld het risico op depressie voorkomen. In het filmpje is duidelijk dat (meer) bewegen heel makkelijk kan zijn. Op de fiets naar school, wandelen met de hond, of thuis lekker dansen op muziek. Dus ieder op zijn of haar eigen manier.”

Ingezonden