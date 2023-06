Speciaal knuffelspreekuur in het Ommelander Ziekenhuis

SCHEEMDA – Een bezoek aan het ziekenhuis kan voor kinderen erg beangstigend zijn. Wie zijn die dokters in witte jassen? Waar zijn die spuiten voor? Doet een röntgenfoto pijn? Om de angst voor dokters en ziekenhuizen weg te nemen organiseerden de coassistenten van het Ommelander Ziekenhuis gisteren een speciaal knuffelspreekuur: Teddybeer Ziekenhuis.





Ongeveer 65 kinderen uit de groepen 1 en 2 van basisschool OBS Beukenlaan uit Winschoten brachten hun zieke knuffel mee naar het ziekenhuis. Na een korte introductie door Saar Lagerweij, vertegenwoordiger van de co-raad, en kinderarts Marieke van Leeuwen werden de kinderen opgedeeld in kleine groepjes en werden de knuffels door de coassistenten onderzocht. De kleuters hielpen mee bij de behandeling of zelfs bij een ‘operatie’.

Nagebootst ziekenhuis

Om het ziekenhuisgevoel zo echt mogelijk te laten lijken, was een gedeelte van het restaurant ingericht met wachtkamers, spreekkamers en behandelkamers. In opperste concentratie werden borstkassen beluisterd, pootjes verbonden en hechtingen gezet.

Kinderen op hun gemak stellen

Voor de coassistenten was Teddybeer Ziekenhuis een goede gelegenheid voor het trainen van hun communicatieve vaardigheden, die ze in de toekomst nodig hebben bij het onderzoeken en behandelen van kinderen. Maar het belangrijkste doel was natuurlijk om de bezoekende kinderen op hun gemak te stellen in het ziekenhuis. Dat is zeker gelukt!





Over het Ommelander Ziekenhuis

Het Ommelander Ziekenhuis is van betekenis. Voor patiënten, voor medewerkers en voor de regio. Met ruim 1300 collega’s werken wij dagelijks aan de best mogelijke zorg voor onze patiënten, in de regio Noord- en Oost-Groningen. We doen dat vanuit ons moderne ziekenhuis in Scheemda. Met de spoedeisende hulp, de (acute) verloskunde en een breed palet aan medisch specialistische basiszorg zijn wij hét ziekenhuis voor de regio. We werken daarbij nauw samen met andere zorgaanbieders en onze verwijzers. Ons motto: Samen. De beste zorg. Dichtbij.

