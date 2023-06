The Fortunate Sons op 2e Let the Sixties Roll in Java Poppodium in Veendam



VEENDAM – The Fortunate Sons is de tweede grote act die zaterdag 25 november van de partij is op

de 2e Let the Sixties Roll 2023 in Java Poppodium in Veendam. Eerder maakte de organisatie bekend

dat de dertienkoppige (!) band The Blues Brothers tribute Band naar de Parkstad komt.



Proud Mary, Who’ll StopThe Rain, Bad Moon Rising, I put A Spell On You; Dit is slechts een kleine

greep uit de lange rij onverwoestbare klassiekers die Creedence Clearwater Revival op haar naam

heeft staan. Met hun karakteristieke geluid en hun pakkende songs wisten John Fogerty en zijn

mannen in de jaren ’60 en ’70 ongekende successen te boeken. Talloze hitnoteringen en een

optreden op Woodstock waren dan ook het gevolg. De muziek van C.C.R. staat bij velen van ons als

de ultieme soundtrack van de roemruchte jaren ’60 en ‘70 in het geheugen gegrift.



The Fortunate Sons weten als geen ander met hun “Tribute to C.C.R.” de sfeer en het gevoel

van de jaren ’60 en ’70, de bloeiperiode van de popmuziek, tot leven te wekken. Zanger en gitarist

Toon Eppink weet de energieke performance van CCR-frontman John Fogerty akelig te benaderen

met zijn bulderende stem. Maar ook de sfeervolle sound door Jan van Bijnen op gitaar en toetsen en

de swingende ritmesectie van Arn van Kortooms op bas en Ipo van Drooge op drums voeren je mee

terug naar de sixties en seventies.



Bij dit concert beland je middenin de bloeiperiode van de popmuziek. The Fortunate Sons overtuigen

muziekliefhebbers in binnen- en buitenland dankzij hun stevige livereputatie.

De organisatie van hét muziekfeest van Veendam hoopt binnenkort meer (grote) namen bekend te

maken. De voorverkoop is reeds gestart.

Meer informatie vindt u op: www.letthesixtiesroll.nl

