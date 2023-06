Bandweer blust bosbrand Westerlee

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 9 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG LANG ZONNIG | EEN STUK WARMER

We gaan de komende tijd rustig door met het zonnige weer en met de temperatuur doen we er ook een flinke schep bovenop met een maximumtemperatuur van 25 tot 27 graden. Superwarm zal het voor het gevoel nog niet zijn want er is vanmiddag ook een matige wind uit het noordoosten tot oosten.

Vanavond koelt het af tot een graad of 20, en vannacht is de minimumtemperatuur 13 of 14 graden. Morgenochtend is het dan ook heerlijk zacht weer met een beetje wind en veel zon, morgenmiddag is het 26 of 27 graden bij windkracht 3 tot 4. Daarmee zitten we aan de minder warme kant van het land en het morgen is zeker nog niet benauwd of drukkend.

Dat is het ook zondag niet. Ook dan is het zonnig met temperaturen die uitkomen rond 27 graden. Buien zijn er voorlopig niet en waarschijnlijk ook niet begin volgende week. Dat zou pas later volgende week kunnen, als de wind weer draait naar het noorden en er buien uit Duitsland naar ons toe zouden kunnen komen.