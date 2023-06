De naam Oldenburger is terug in de oud-ijzer- en metaalhandel bij RJ Metals

HOOGEZAND/OLDAMBT – Met de oprichting van RJ Metals in Hoogezand keert een in Noordoost-Nederland bekende, oude naam terug in de oud-ijzer- en metaalhandel. Oprichter Rutgert Jan Oldenburger is kleinzoon van oprichter Rutgert Oldenburger van voormalig Virol en zoon respectievelijk neef van de laatste eigenaren Jan Lucas, Rutgert en Marius. Op 1 juni opende Rutgert Jan officieel de poorten van RJ Metals in Hoogezand: “Een onderneming in de geest van ons familiebedrijf Virol met gezelligheid, leuke contacten en onderling vertrouwen.”

De in Blijham opgegroeide Rutgert Jan glundert, trots als hij is op zijn eigen onderneming. Vanaf zijn zeventiende werkte hij zo’n vijftien jaar in het Oldambtster familiebedrijf. Op het bedrijfsterrein aan de Eextahaven in Scheemda leerde hij de fijne kneepjes van de oud-ijzer- en metaalhandel. Nadat Virol werd verkocht, ging hij nog een tijdje in loondienst werken. Dat beviel hem maar matig. “Al heel lang weet ik dat ik een eigen bedrijf wil opzetten, het ondernemersbloed zit nou eenmaal in de genen”, vertelt hij. Dat de business ijzer en metaal werd, is geen verrassing. Daarvan heeft hij kennis, hier ligt zijn hart. Bijna als een beurshandelaar houdt hij de hele dag door de fluctuerende prijzen in de gaten om op het juiste moment te kopen of verkopen.

Pekelder kartonindustrie

De nog jonge Opa Rutgert begon zijn loopbaan in de roemruchte Pekelder kartonindustrie. Begin jaren zestig stapte hij over naar de handel in oud-papier, grondstof voor die industrie. Oldenburger werd mede-eigenaar van papierhandel Van Ieren in Winschoten. Uit beide achternamen smeedden zij de bedrijfsnaam Virol. Oldenburgers zonen gingen ook aan de slag in de zaak. Jan Lucas en Marius hielpen mee in het oud papier, broer Rutgert breidde de business uit met handel in oud ijzer en andere metalen. Toen ook de locatie in Heiligerlee te klein werd, vestigde het florerende bedrijf zich aan de Eextahaven in Scheemda, waar de business verder werd uitgebreid van archiefopslag- en vernietiging en bedrijfsafval.

“Als kind ging ik al vaak met opa mee. Ik vond het prachtig om in mijn vrije tijd mee te helpen of op zondag mee te gaan om de waakhonden te voeren”, blikt Rutgert Jan terug. Onder de voorwaarde dat hij in de avonduren cursussen gaat volgen, staan zijn ouders hem toe om op zijn 17e van school te gaan om in het familiebedrijf aan de slag te gaan: “Dat deed ik, zo haalde ik onder meer mijn managementdiploma.”

Smelterijen

Met ingang van 1 juni huurt hij een deel van het terrein van Berger Recycling aan de Korte Groningerweg in Hoogezand, waar RJ Metals met vijf medewerkers van start ging. Van daaruit worden in de wijde omgeving containers geplaatst bij bedrijven voor de inzameling van ijzer en metaal. Ook kunnen bedrijven zelf hun metalen op locatie afleveren. Daarnaast koopt RJ Metals door heel Europa partijen op. Specialisatie van RJ Metals is sortering, waarmee het materiaal geschikt is om te gebruiken door smelterijen. Die partijen verkoopt RJ Metals rechtstreeks of via tussenhandel aan smelterijen.

De start van het nieuwe bedrijf is voortvarend. In al die jaren bouwde Oldenburger junior een groot en sterk netwerk op. Hij kent de markt als geen ander en heeft een sterk netwerk van partners, voor grip op het totale proces. De focus ligt op laagdrempelig en persoonlijk zakendoen: “Elkaar kennen en prettig zakendoen staat voorop. Bij ons is iedereen gelijk. Met elkaar klaren wij de klus. Zo dragen wij bij aan een circulaire economie, want die heeft de toekomst.”

Ingezonden