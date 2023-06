Feestweek Blijham start met fototentoonstelling over Triton

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 10 juni, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZOMERS WEEKEND | MET DROGE LUCHT

We hebben het eerste zomerse weekend van het jaar want het wordt vanmiddag 27 tot 28 graden en morgenmiddag maar liefst 28 tot 30 graden. Dat zijn weliswaar de maximumtemperaturen maar de hele middag en in het begin van de avond is het warm, al is de lucht vrij droog. De wind geeft daarom nog een beetje verkoeling met windkracht 2 tot 3, maar neem wat te drinken mee als je onderweg gaat. Helemaal onbewolkt is het misschien niet want soms kan er een beetje bewolking voorbijdrijven.

Dat mooie en warme weer komt dan door een hogedrukgebied boven Noorwegen en Zweden en dat is daar niet zomaar weg. Het zal volgende week weer iets meer naar het westen en naar Engeland komen. Daardoor zal de wind langzaam gaan draaien naar het noordoosten tot noorden.

Maar maandag en dinsdag is er nog een zwakke tot matige noordoosten- tot oostenwind en dan is het nog steeds zonnig, met een maximum van 26 tot 28 graden. Later in de week is er door een noordenwind meer bewolking en eind van de week zijn een paar buien mogelijk. Maar of er veel regen gaat vallen is lang niet zeker. De maximumtemperaturen moet je eind van de week zoeken tussen 20 en 24 graden.