Lente op de Ruiten Aa; verslag van Jorrit Iepema

WESTERWOLDE – Jorrit Iepema maakte een kanotocht over de Ruiten Aa. Hieronder zijn verslag met foto’s.

De eerste zomerse dag is een feit. Volop zon. Juni is in volle gang. Het is overal kurkdroog en de waterstand is laag. Bloedheet. Lente op de Ruiten Aa is als varen door een groene jungle. Een groene zee van bomen en planten langs de oever. Een landschap met beversporen en gele lissen. Westerwolde op z’n mooist.



Tussen Jipsinghuizen en Renneborg vind je misschien wel het mooiste stukje Westerwolde. In ieder geval van de Ruiten Aa! Een jungle op zakformaat. Slingerend door een groene oase. Achter iedere bocht een nieuwe verrasssing. Een beverspoor, spontaan ontstaan eilandje van ophopend zand, een ree tussen het hoge gras of een blauwe flits (ijsvogel) in de verte. Kleine akkertjes en nieuwsgierige koeien maken het plaatje compleet.

Een groene explosie van flora en fauna. Na een lange winterslaap is de beek weer helemaal tot bloei gekomen. In tegenstelling tot de zomer, is de beek nog goed begaanbaar. De waterplanten hebben de beek nog niet helemaal verstopt. Het water staat laag. Het heeft al weken niet geregend. Soms loopt de kano vast aan de bodem. Ploeterend op zoek naar meer diepgang. De felle avondzon schittert door de bomen. De Ruiten aa verveelt nooit. Iedere keer een nieuwe voorstelling per seizoen.

In Wollinghuizen krijgen we bezoek van een paar koeien. De Blaarkoppen zijn typisch voor de regio. In bruine of zwarte kleuren met witte vlekken rond de ogen. Gevaarlijk zijn ze niet. Nieuwsgierig des te meer! Om elkaar niet te storen, laten we elkaar snel met rust. Op een afstandje blijven ze staan kijken. En wij naar hun. Schitterende dieren die grazen tussen het verse lente gras. De klim op de kant is erg steil. Het water staat een halve meter lager dan in het regenseizoen. Zittend in het gras genieten we van de ondergaande zon.

Vanaf Wollinghuizen peddelen we in de schemering terug naar Renneborg. We passeren wat vissers en ontdekken nieuwe beversporen. Ondanks de begroeiing is de beek goed begaanbaar. Geen overhangende takken of omgevallen bomen die de vaarweg blokkeren. Vogeltjes tjilpen boven ons. Een ijsvogel vliegt rakelings langs. In de beek drijft een buizerdveer. Als een spiegel zien we de hemel boven ons. Stilte om ons heen. Geruisloos dobberen we verder. Theater van de natuur. De allerbeste show. Een dag later komen we terug. Dit keer te voet. Dezelfde route, maar dan een uur sneller. Met een hele andere belevenis vanaf de kant. Net zo mooi en indrukwekkend.

Zelf leren kanovaren? Check kvso.nl

Liever varen in Drenthe? Ontdek de Hunze met In het Wilde Weg

Ingezonden door Jorrit Iepema, Klik op onderstaande link voor meer verslagen.