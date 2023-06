Erik Middel fietst honderden kilometers met Groot Westerwolde Tocht shirts

WEDDE – Alle deelnemers aan de Groot Westerwolde Tocht kregen onlangs hun prachtige rode deelnemersshirt persoonlijk aan huis bezorgd. Erik Middel uit Wedde nam deze klus op zich, hij fietste hiervoor enkele honderden kilometers.

Het eerste shirt kreeg Middel zelf symbolisch overhandigd door Piet van Geffen van Team Wens Marathon. Zaterdagochtend ging hij met twee volle fietstassen en een grote doos op de bagagedrager op pad om de laatste 48 shirts af te leveren, een tocht van 105 kilometer. Het kostte heel wat zweetdruppels. “Hopelijk is het komende zondag, als de tocht plaatsvindt, wat minder warm”, verzuchtte Middel na afloop.



De eerste start van de Groot Westerwolde Tocht vindt zondag plaats om 10.30 uur als de eerste hardlopers voor de halve marathon op pad gaan. Tussen 10.30 en 11.00 uur starten de deelnemers voor hun wandeling of run over 10 of 21,1 kilometer. Tijdens en na afloop van de Groot Westerwolde Tocht is er feest op Fina’s Feestplein en bij eetcafé De Leeuw in Wedde. De Groot Westerwolde Tocht wordt georganiseerd door Team Wens Marathon, de opbrengst gaat in zijn geheel naar Wensambulance Noord-Nederland.

Ingezonden