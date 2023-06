Fantasy Game Event op 18 juni

HOOGEZAND – Op zondag 18 juni organiseert Biblionet Groningen een Fantasy Game Event in Bibliotheek Hoogezand. Jongeren kunnen zich die dag onderdompelen in een Skull and Bones avontuur en de verborgen verhalen achter deze game ervaren. Dit event sluit aan bij de landelijke Verborgen Verhalen campagne, waarbij bekende schrijvers een verhaal schrijven voor een populaire videogame. Deelname is gratis en ervaring met het spel Dungeons & Dragons is niet vereist.

Dungeons & Dragons

Op 18 juni dag kunnen jongeren zich uitleven door het maken van miniaturen, piratenschepen en grotten. ’s Avonds staat er een spannend Dungeons & Dragons avontuur op het programma waarbij de deelnemers hun eigen piratenpersonage mogen spelen. Deelnemers kunnen de hele dag meedoen, maar zijn ook welkom om even langs te komen en een kijkje te nemen wanneer ze maar willen. Meer informatie staat op www.biblionetgroningen.nl/skullandbones

Verborgen verhalen achter games

Gamers die al meer dan twee jaar wachten op de piratengame Skull and Bones kunnen zich nu alvast onderdompelen in deze wereld dankzij deze Verborgen Verhalen. Op 1 mei 2023 zijn twee nieuwe Verborgen Verhalen vrijgegeven via de Ubisoft Special-app. De verhalen zijn speciaal bij deze nog niet verschenen game geschreven door bestsellerschrijvers Manon Uphoff en Marcel van Driel. In de Verborgen Verhalen komen de werelden van literatuur en gaming op unieke wijze samen. De vorige editie, met verhalen van Abdelkader Benali en Roderick Leeuwenhart bij de game Assassin’s Creed Valhalla, zorgde in korte tijd voor ruim 84.000 enthousiaste leeservaringen.

Unieke samenwerking literaire en gamewereld

In 2021 sloegen de literaire en de gamewereld de handen ineen voor een pilot om op een unieke manier jongeren te enthousiasmeren (meer) te gaan lezen. Bij deze nieuwe vorm van leesbevordering worden bekende schrijvers voor jongeren gekoppeld aan populaire videogames. Deze verborgen verhalen stimuleren het leesplezier bij gamende jongeren.

Ingezonden door Biblionet