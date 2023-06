Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 12 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WARM EN DROOG | WEINIG KANS OP BUIEN

Het zal ook vandaag een zonnige en warme dag zijn met soms een paar kleine wolkenvelden en vanmiddag ook de vorming van een paar stapelwolken. De wind is zwak tot matig uit het oosten, de maximumtemperatuur is 29 a 30 graden en de koelte van de ochtend gaat snel voorbij.

Morgen en woensdag draait de wind wat bij naar het noordoosten en het is dan iets minder warm met morgen middagtemperaturen rond 27 en woensdag rond 25 graden. Maar het weerbeeld als geheel wordt daar niet slechter van want het is nog vrij zonnig met een paar bewolkte momenten. En de wind geeft dan ook ietsje meer verkoeling in de middagfase.

Donderdag en vrijdag draait die wind door naar het noordoosten tot noorden en dan wordt het koeler met maxima aan het eind van de week tussen 21 en 23 graden. Er is dan wat meer bewolking maar ook nog af en toe zon. De kans op buien blijft voorlopig klein: de meeste activiteit met regen zit dan boven Duitsland.