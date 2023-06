Gronings Vuur beleeft succesvolle vuurdoop in Westerwolde

WESTERWOLDE – De eerste voorstelling van Gronings Vuur was een succes. Bussen vol belangstellenden genoten afgelopen weekend van de theatrale expeditie Elkenain, Zicht op Westerwolde. ,,Iedereen was enthousiast.”



Dat zegt Gea Smidt, artistiek leider van Gronings Vuur, daags na de uitvoering. ,,Het is heel succesvol verlopen. Het artistieke team, de deelnemers en de vrijwilligers verdienen alle credits.”



Elkenain, Zicht op Westerwolde leidde het publiek langs vier plaatsen in de gemeente. Na een ronde door startplaats Oudeschans werd het gezelschap per bus vervoerd naar Blijham, om hier uit te stappen en te genieten van verschillende kunstzinnige uitingen. Deze opzet werd nog herhaald in Sellingen en Ter Apel op daarna terug te keren naar Oudeschans. Per dorp stond een ander thema centraal. Zo ging het onder meer over de geschiedenis, inclusiviteit, streektaal en een blik op de toekomst.



Meer dan honderd mensen uit Westerwolde deden mee: muzikanten, vertellers, toneelspelers, dichters, kunstenaars, koorleden en vele vrijwilligers verleenden hun medewerking. Gea: ,,Dat hebben we heel goed gedaan met z’n allen. En het is mooi om dat bevestigd te zien door de reacties van het publiek. Die waren louter positief. Iedereen was enthousiast; dat is heel uitzonderlijk.”



Ira Judkovskaja was de regisseur die de voorstelling tot een geheel smeedde. ,,Ik ben heel blij”, blikt zij terug. ,,Het is een mooie tocht geweest. Bepaalde aspecten kwamen in deze gemeente als meest belangrijk naar voren. Die hebben we versterkt. Alle onderdelen kwamen mooi bij elkaar. Ik heb echt bewondering voor alle vrijwilligers en iedereen die inhoudelijk heeft meegewerkt. Zij zijn er vol overgave voor gegaan.”



Westerwolde is de eerste gemeente waar Gronings Vuur neerstreek. ,,De komende jaren gaan we van gemeente naar gemeente in de provincie om met verhalen die lokaal leven een theatrale productie te maken. We willen het vuurtje blijvend laten branden in elke gemeente, om zo blijvend het gesprek op gang te brengen over de eigen omgeving en de toekomst.”



Centrale thema’s bij Gronings Vuur zijn leefbaarheid en klimaat. Met de inbreng van de inwoners wordt een productie opgezet. Het voortraject richting Elkenain, Zicht op Westerwolde bestond uit inwonersgesprekken en er hebben creatieve werksessies plaatsgevonden. ,,Mensen zitten te wachten om op die manier met elkaar in contact te komen. Het zet aan tot een gesprek, voor jong en oud.”



Gronings Vuur is inmiddels ook gestart in de gemeente Oldambt, waar de gesprekken met inwoners al hebben plaatsgevonden. Hier wordt toegewerkt naar het artistieke programma Onze Grond, dat in de eerste drie weekenden van oktober wordt uitgerold.

Foto’s: Marijn Boeré