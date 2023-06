Jan Starke uit Oude Pekela pakt zilver bij NK sneldammen

HOORNAAR – Zaterdag 10 juni werd in “Het Bruisend Hart” in het Zuid-Hollandse Hoornaar het NK sneldammen afgewerkt voor de categorieën senioren, junioren, aspiranten, pupillen en welpen. Alleen de senioren waren ondergebracht in drie groepen, namelijk groep A rating boven de 1100 punten, groep B rating tussen 900 en 1100 punten en groep C tot 900 KNDB ratingpunten. De dames kwamen in een aparte groep achter de borden. De groepen bestonden overigens uit 24 deelnemers waarbij 6 ronden “Zwitsers systeem” stonden gepland, onder een speeltempo van “Fischer 5 minuten + 5 seconden per zet”. Daarna vond een hergroepering plaats, namelijk de nummer 1 t/m 8 kwamen in de A-finale, nummer 9 t/m 16 in de B-finale en nummer 17 t/m 24 in de C-finale. Elke groep werkte daarna een zogenaamd “rondtoernooi” af. Algemeen Nederlands kampioen in de categorie boven de 1100 ratingpunten werd de Fries Gerlof Kolk, die zijn titel van vorig jaar prolongeerde. Jan Starke uit Oude Pekela behaalde in de categorie senioren in groep C een uitstekende 2e plaats en mocht, na afloop, uit handen van Frans de Jonge, als voorzitter van de KNDB, de felbegeerde beker in ontvangst nemen.

Delegatie Oost-Groningen

De delegatie uit Oost-Groningen bestond uit Rob Knevel uit Midwolda, Jan Starke uit Oude Pekela, Janick Lanting uit Bad Nieuweschans en Quinn Nobbe uit Winschoten. Rob, Jan en Janick werden zaterdag 24 april Gronings kampioen. Rob in de senioren B groep, rating van 900 tot 1100 punten, Jan in de senioren C groep tot 900 ratingpunten, Janick bij de aspiranten.

Rob Knevel

In de ratinggroep van 900 tot 1100 punten kwam Rob Knevel uit Midwolda in de voorronden, met 5 punten in de C-finale waar hij de 2e plaats voor zich opeiste, wat uiteindelijk resulteerde in een 18e plaats in het eindklassement.

Jan Starke pakt zilver

Met de Groningse damtitel op zak, kwam Jan Starke uit Oude Pekela in actie bij de groep tot 900 ratingpunten. In de voorronden plaatste Jan zich moeiteloos, met 8 punten, voor de A- finale waar hij met 9 punten een puike 2e plaats voor zich opeiste. Jan Starke bleef zelfs met 5 remises en 2 zeges ongeslagen in de A-finale.

Janick Lanting doel bereikt met de A-finale

De 16 jarige Janick Lanting uit Bad Nieuweschans kwam voor de provincie Groningen uit in de aspirantenklasse, waar Janick zich via de voorronden, met 7 punten, schaarde bij de 8 sterkste spelers in de A-finale. Met deze A-finale klassering was uiteindelijk zijn doel bereikt om de aspiranten periode af te sluiten. In deze finale kwam Janick wel tot goed opgezette partijen, echter het scoren wilde niet lukken. Maar 8e van Nederland is uitstekend!

Quinn Nobbe

Debutant Quinn Nobbe uit Winschoten kwam met 4 punten in de voorronden, vervolgens in de C-finale. In deze C-finale scoorde Quinn met 4 overwinningen 8 punten en werd keurig 4e in deze groep. M.a.w. Quinn behoort tot de beste 20 welpen dammertjes van Nederland!

Quinn werd overigens op vrijdagavond 12 mei Gronings kampioen sneldammen bij de welpen.

